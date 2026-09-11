Ce jeune talent d'Anderlecht, encore peu connu, mais qui pourrait rapidement faire parler de lui

Les jeunes talents continuent de frapper à la porte de l'équipe première d'Anderlecht. Si certains s'intègrent déjà dans le noyau A, Noah Kalonji progresse plus discrètement. À seulement 17 ans, le milieu de terrain fait pourtant partie des grands espoirs de Neerpede.

Sa faible présence dans le noyau A s'explique avant tout par son profil. Contrairement à Jayden Onia-Seke, Joshua Nga Kana et Noa Ojea, tous portés vers l'offensive et capables de se mettre rapidement en évidence grâce à un dribble, un but ou une passe décisive, Noah Kalonji évolue dans un registre plus discret.

Le jeune milieu joue principalement dans l'axe, où Enric Llansana et Marco Kana se trouvaient devant lui dans la hiérarchie ces derniers mois. Et forcément, il est plus facile d'offrir une vingtaine de minutes à un jeune ailier qu'à un milieu défensif, un poste qui demande davantage de maîtrise et de responsabilités.

Directement des U18 au noyau A

Anderlecht a pourtant volontairement fait une exception avec Noah Kalonji. À seulement 17 ans, il a été directement intégré à l’équipe première en provenance des U18, sans passer par l’étape habituelle des Futures. Un choix qui ne doit rien au hasard. Jusqu’à il y a encore une semaine, Anderlecht ne disposait pas d’un énorme réservoir de solutions au milieu de terrain.

Malgré son jeune âge, Noah Kalonji présente déjà un physique particulièrement mature. Il est capable de couvrir énormément de terrain, possède un gros volume de course et dispose d’une qualité technique suffisante pour trouver des solutions sous pression. Ce n’est pas un numéro six qui se contente de récupérer le ballon avant de jouer simplement. Il peut faire avancer le jeu et se projeter au bon moment.

Sa polyvalence constitue un autre atout. Noah Kalonji peut également évoluer en défense centrale, même si Anderlecht estime que ses principales qualités s’expriment au milieu de terrain. Sa capacité à couvrir les espaces et à contribuer aussi bien défensivement qu’offensivement en fait un profil particulièrement intéressant dans le football moderne.



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La confiance placée en lui s’est d’ailleurs matérialisée plus tôt cette année par une prolongation de contrat jusqu’en 2028. À Anderlecht, la conviction est claire : Noah Kalonji finira par s’installer en équipe première et pourrait y jouer un rôle important.

Cette saison, il évoulera surtout avec les RSCA Futures

Son avenir immédiat devrait toutefois être un peu moins spectaculaire. Noah Kalonji continuera à s’entraîner avec le noyau A, mais devrait principalement disputer ses rencontres avec les RSCA Futures.

Une situation qui n’a pas grand-chose à voir avec son développement, mais plutôt avec la concurrence. Anderlecht a renforcé son milieu de terrain avec les arrivées d’Enric Aasgaard, Ilias Koutsoupias et Roméo Amane. Sans oublier Enric Llansana et Marco Kana, toujours présents.

Cela ne doit pas forcément être un problème pour Noah Kalonji. Le jeune milieu a encore de l’expérience à acquérir avec les RSCA Futures. Le passage des U18 au football professionnel représente un cap important et la Challenger Pro League lui offre l’occasion de se confronter régulièrement à des joueurs adultes.

Les RSCA Futures peuvent également avoir besoin de lui. Avec les nombreux jeunes promus vers l’équipe première, Anderlecht dispose à ce niveau d’une équipe en constante évolution. Noah Kalonji pourra non seulement accumuler les minutes, mais également prendre davantage de responsabilités.

Moins en vue, mais pas moins talentueux

Il est donc tout à fait possible que Noah Kalonji reste encore quelque temps sous les radars. Son nom fera forcément moins parler après une bonne montée au jeu que celui d’un attaquant capable de marquer immédiatement.

En interne, Anderlecht ne semble toutefois pas inquiet. Le club sait qu’il possède avec Noah Kalonji un profil différent. Un talent peut-être moins spectaculaire au premier regard, mais dont les qualités physiques, le volume de course, la technique et la polyvalence pourraient lui permettre d’aller très loin.

Les projecteurs sont actuellement braqués sur Jayden Onia-Seke, Joshua Nga Kana et Noa Ojea. Mais ceux qui suivent attentivement l’évolution de la génération 2009 à Neerpede feraient bien de garder également un œil sur Noah Kalonji.