"C'est difficile à expliquer avec des mots" : Vozinha réagit à sa nomination au titre de meilleur gardien

S'il y a bien un gardien qui s'est fait connaître grâce à la Coupe du monde, c'est l'inévitable Vozinha. Ses prestations excellentes avec le Cap-Vert lui ont carrément valu une place parmi les gardiens nommés pour être élu gardien de l'année lors de la cérémonie du Ballon d'Or. Le portier, désormais star des réseaux sociaux, a réagi à cette nomination sur Instagram.

Il peine à réaliser sa nomination parmi les meilleurs gardiens de l'année : "Il y a des moments qui semblent trop grands pour être vrais… jusqu’au jour où l’on réalise que tout le chemin parcouru en valait la peine."

"Aujourd’hui, voir mon nom parmi les nommés au Ballon d’Or est difficile à expliquer avec des mots. Je me souviens d’où je viens, de tout ce que j’ai vécu, des sacrifices, des difficultés et de tous ceux qui ont marché à mes côtés," a-t-il ajouté.

Une nomination qui a une dimension collective

Il a tenu à souligner la dimension collective de sa nomination : "Cette nomination n’est pas seulement la mienne. J’emmène avec moi São Vicente, le Cap-Vert et tout un peuple qui n’a jamais cessé de croire."

"Reconnaissant envers Dieu, ma famille, mes coéquipiers et tous ceux qui ont fait partie de ce parcours. Toujours les pieds sur terre et le cœur dans ma patrie. Merci, le Cap-Vert. Merci, le monde."

Vozinha, qui comptabilisait 50k abonnés sur Instagram avant le début de la Coupe du monde, a connu une ascension fulgurante. Il comptabilise désormais 28,8 millions d'abonnés à l'heure où ces lignes sont écrites. Avec la Coupe du monde, il est clairement entré dans une autre dimension. Il a notamment pu rejoindre l'équipe chilienne de Colo-Colo grâce à sa Coupe du monde impressionnante sous les couleurs de son pays, le Cap-Vert.





Les probabilités pour que ce joueur de 40 ans soient nominés pour la récompense de meilleur gardien de l'année étaient extrêmement faibles. Un rappel qu'il ne faut jamais abandonner dans la vie.