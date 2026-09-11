C'est officiel : un Diablotin tourne le dos à la Belgique et choisit de rejoindre la RDC

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google! La Belgique pourrait perdre un nouveau jeune talent au profit de la RDC. Stanis Idumbo aurait donné son accord pour rejoindre les Léopards et pourrait être convoqué dès le prochain rassemblement.



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