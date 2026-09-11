"C'est super important de réagir maintenant" : Charleroi déjà face à un moment décisif ?

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"C'est super important de réagir maintenant" : Charleroi déjà face à un moment décisif ?
Photo: © photonews
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Le Sporting de Charleroi affrontera Zulte Waregem en déplacement ce dimanche à 18h30. Mario Kohnen s'est exprimé en conférence de presse ce vendredi après-midi. Il a notamment fait le point sur les joueurs disponibles et s'est exprimé sur le prochain adversaire des Zèbres.

Hormis Antoine Bernier, dont la blessure était déjà connue, Mario Kohnen peut compter sur son effectif au complet : "Oui, tout le monde est disponible. Antoine Bernier, on va voir dans les prochaines semaines comment il va réagir avec le travail, mais il travaille dur pour revenir le plus vite possible. C'est encore difficile de dire exactement combien de temps il ne pourra pas jouer."

Après un début de saison en fanfare avec 12 points pris sur 12, les Zèbres se sont inclinés samedi dernier contre l'Union Saint-Gilloise (2-3). Il sera désormais très important pour eux de se relever de cet échec. À commencer par ce match face à Zulte Waregem.

Charleroi doit directement relever la tête

"C'est la base pour avoir de la régularité sur une saison", a souligné Mario Kohnen. "Il faut essayer de réagir et ce n'est pas toujours évident ou facile. Ce week-end, ce sera un match très difficile. Il est important d'essayer de réagir directement après une défaite. Cela peut être avec un match nul, cela peut être avec une victoire. Bien sûr, dans tous les matchs que nous jouons, nous essayons de gagner. Nous n'allons jamais entrer dans un match pour jouer le nul, mais les autres entraîneurs et les autres équipes non plus."

"C'est super important de réagir maintenant à Zulte Waregem. Mais nous savons que Zulte Waregem est une équipe très difficile à jouer", a-t-il pointé. "Nous savons aussi que, l'année passée, à Zulte Waregem, nous avions réalisé, je crois, l'un de nos plus mauvais matchs du championnat. Nous le savons, nous avons travaillé là-dessus et nous en avons parlé avec le groupe. Le groupe en est très conscient. C'est important de faire un bon match et de prendre quelque chose."

Mario Kohnen l'a compris, tomber dans une spirale négative serait très mauvais pour les Zèbres. C'est pourquoi remporter ce match semble déjà être un point assez important pour le basculement de la saison des Carolos.

Mario Kohnen va adapter son équipe à Zulte Waregem

Mario Kohnen l'annonce, il effectuera des changements : "Naturellement, nous allons changer certaines choses parce que Zulte Waregem est complètement différent de l'Union. C'est un autre système, avec d'autres animations dans le jeu. Cela veut dire que nous devons de toute façon changer un peu notre manière de défendre et notre manière d'attaquer."

"Mais tous nos principes de jeu défensifs et offensifs restent les mêmes. Nous avons créé, ces derniers mois, une identité et des principes qui sont très clairs pour notre groupe et pour nous en interne. Nous resterons toujours fidèles à ces principes."

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