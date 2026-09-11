Coup dur pour Anderlecht : sortie d'un cadre sur blessure, une recrue en profite pour faire ses débuts

Anderlecht est sur du velours à la pause contre Malines, mais Vitor Bruno a tout de même du souci à se faire pour Giulian Biancone. Le Français est sorti blessé à la 36e minute de jeu après s'être tenu l'arrière de la cuisse. Cela a permis à Andrew Omobamidele de faire ses grands débuts pour le RSCA.

Il ne s'attendait certainement pas à jouer autant ce vendredi soir. Alors que Vitor Bruno avait encore opté pour son axe central habituel, Andrew Omobamidele aura l'occasion de faire ses preuves plus tôt que prévu : l'international irlandais a dû remplacer Giulian Biancone, sorti blessé à la 36e minute de jeu.

Averti très tôt dans le match, Biancone était mis sous pression par le public adverse à chaque intervention, mais le Français s'en sortait jusque là très bien. C'était cependant mauvais signe quand, après une course assez anodine, il se tenait l'arrière de la cuisse.

Giulian Biancone n'essaiera pas longtemps de tenir sa place. Très vite, il reste assis aux abords du rond centrale, et demande son changement. Andrew Omobamidele, au nom duquel il faudra vite s'habituer, en profite donc pour disputer ses premières minutes de jeu.

Prêté par Strasbourg, Andrew Omobamidele a une carte à jouer

Le défenseur central irlandais prêté par le Racing Strasbourg va donc avoir un peu plus d'une mi-temps à jouer. Difficile de dire si l'opposition offerte par un KV Malines en grande difficulté lui permettra vraiment de se mettre en évidence, mais en fonction de la durée d'absence de Biancone, il aura une carte à jouer.

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Omobamidele est en effet la seule option de Vitor Bruno, ou presque, en défense centrale pour remplacer le Français. À une semaine des débuts européens du RSC Anderlecht contre l'OL, c'est donc peut-être une occasion en or pour la nouvelle recrue anderlechtoise.