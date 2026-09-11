Coup dur pour l'Union Saint-Gilloise : trois cadres suspendus pour débuter l'Europa League

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Coup dur pour l'Union Saint-Gilloise : trois cadres suspendus pour débuter l'Europa League
Photo: © photonews
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L'Union Saint-Gilloise débutera l'Europa League sans plusieurs de ses cadres. Kamiel Van de Perre, Adem Zorgane et Raul Florucz manqueront à l'appel pour le premier match de la phase de ligue. Les Bruxellois débuteront leur aventure européenne jeudi prochain à 21h00, en déplacement contre le Viktoria Plzeň.

Revenons en arrière. Le 11 août dernier, l'Union Saint-Gilloise se déplaçait à Bodø/Glimt pour une place en barrages de la Ligue des champions. Au match aller, les deux clubs s'étaient quittés sur un score de 3-3 à Ostende. Au match retour, c'est finalement en prolongations que les formations se sont départagées après l'égalisation (2-2) de Mohammed Fuseini (88e). Kamiel Van de Perre a été exclu à la 90e+6 après avoir reçu deux cartons jaunes et, finalement, les Norvégiens se sont imposés grâce à un but inscrit à la 117e minute de jeu. De quoi créer de la frustration dans le camp bruxellois.

Adem Zorgane et Raul Florucz avaient perdu leur sang-froid en allant rouspéter auprès de l'arbitre, coupable d'avoir injustement exclu Kamiel Van de Perre à leurs yeux, mais aussi de ne pas avoir sifflé un penalty en faveur de l'Union Saint-Gilloise en fin de prolongations.

Un match du suspension pour Kamiel Van de Perre, deux matchs pour Adem Zorgane et Raul Florucz

Kamiel Van de Perre sera logiquement suspendu un seul match, mais pour Adem Zorgane et Raul Florucz, la sanction est plus lourde. Ils ont vu le comité disciplinaire de l'UEFA leur infliger deux matchs de suspension ferme pour leurs réactions abusives. Les deux joueurs manqueront donc le match contre Plzeň et la Real Sociedad.

Un "avertissement" pour l'Union Saint-Gilloise

L'Union Saint-Gilloise a, de son côté, écopé d'un "avertissement" pour les incidents survenus après la rencontre entre Bodø/Glimt et le club bruxellois. La saison dernière, Raul Florucz avait déjà manqué les deux premières rencontres de Ligue des champions pour un coup de coude infligé la saison précédente avec son ancien club, le NK Olimpija Ljubljana.

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