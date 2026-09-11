Interview De bons signes pour Vincent Euvrard au Standard : "Je n'ai pas dû répéter 1000 fois que rien n'était acquis"

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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De bons signes pour Vincent Euvrard au Standard : "Je n'ai pas dû répéter 1000 fois que rien n'était acquis"
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Vincent Euvrard a prévenu toute enflammade, au Standard, après trois victoires consécutives et avant deux déplacements jamais faciles à Westerlo et à La Gantoise. Mais le T1 des Rouches n'a pas trop dû s'employer : le groupe semble avoir lui-même compris que gagner trois matchs ne faisait pas une saison et que la constance restait primordiale.

Trois matchs gagnés et tous les espoirs sont permis. Trois matchs perdus et les déboires sont de retour. C'est ça, le Standard. Mais après un 9/9 engrangé contre la RAAL, Louvain et l'Antwerp et une série de cinq matchs sans défaite, l'enflammade n'est pas de mise en bord de Meuse, où Vincent Euvrard est là pour tempérer les ardeurs.

"La règle est claire : après un match, on peut être euphoriques ou très déçus pendant 24 heures. Ensuite, on oublie, on essaye de comprendre pourquoi on gagne et pourquoi on perd, pourquoi on joue bien et pourquoi on joue mal, et c'est quand on comprend ça qu'on peut vraiment travailler et progresser."

"Aucune raison de s'enflammer" au Standard

"Il n'y a aucune raison de s'enflammer. Nous sommes sixièmes, donc en dessous de notre objectif. Et avec tout le respect, nous avons joué quatre équipes qui n'ont pas encore engrangé plus de deux points, et l'Antwerp dont le bilan était de 7 points sur 12. On n'a pas encore joué les grosses équipes et on n'est pas encore dans le Top 5, il n'y a donc pas lieu de s'enflammer."

Le Standard doit, par contre, avoir confiance en ses qualités, dixit le T1 des Rouches. "On doit prendre de la confiance et de l'énergie de ces trois victoires. On a su dominer notre adversaire pendant une partie ou la totalité d'un match, on a su gagner à Sclessin ce qu'on ne faisait pas la saison dernière, etc. Il y a beaucoup de points positifs, mais il ne faut pas perdre la concentration pour autant."

Vincent Euvrard n'a pas dû remotiver ses troupes

Après une bonne série initiale, les Rouches devront donc réussir là où ils ont toujours péché ces dernières années : dans l'enchaînement des matchs et des performances. "J'avais donné deux jours de congé samedi soir après la victoire. Mais dimanche, il y avait une douzaine de joueurs au club, qui étaient titulaires, sont rentrés en cours de match ou étaient blessés, et une partie du staff technique", a déclaré Vincent Euvrard.

Lire aussi… Le Standard face à l'une de ses anciennes cibles : "Pourquoi je n'ai pas signé ? Demandez à Marc Wilmots"

"Cela montre que ce groupe veut faire quelque chose. Je n'ai pas dû répéter 1000 fois que rien n'était acquis, ils le comprennent et travaillent avec beaucoup de détermination. Être invaincu ? Ce n'est pas une carotte, car avec cinq partages, on ne va nulle part. Mais c'est important de ne pas perdre quand on ne sait pas gagner et ces partages peuvent nous aider à faire la différence si on a suffisamment de victoires", a conclu Vincent Euvrard.

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