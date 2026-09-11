De quoi inspirer la Pro League ? Les Pays-Bas prennent une mesure radicale contre les feux d'artifice

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
De quoi inspirer la Pro League ? Les Pays-Bas prennent une mesure radicale contre les feux d'artifice
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Les Pays-Bas durcissent les règles dans les stades. Un seul feu d'artifice lancé sur le terrain ou vers une tribune suffira pour arrêter le match.

Un seul feu d'artifice pourra mettre fin à une rencontre de football aux Pays-Bas. Dès qu'un engin pyrotechnique sera envoyé sur la pelouse ou vers une autre tribune, l'arbitre arrêtera définitivement le match. Il n'y aura plus de pause pour tenter de calmer les supporters ni de reprise quelques minutes plus tard. La sanction tombera directement.

Les Pays-Bas veulent mettre fin aux incidents dans les tribunes

Pour David van Weel, il fallait agir plus durement. Le ministre néerlandais estime que les feux d'artifice représentent un danger lorsqu'ils sont lancés au milieu d'une tribune. Leur présence dans les stades était interdite, mais certains supporters parviennent à passer les contrôles avec du matériel pyrotechnique.

Les autorités veulent faire comprendre qu'un tel geste aura des conséquences pour tout le monde. Cette décision intervient après plusieurs incidents dans les tribunes néerlandaises. Le match entre Cambuur et Feyenoord avait fait beaucoup parler : sept supporters locaux avaient été blessés par des feux d'artifice provenant de la zone occupée par les visiteurs.

Et chez nous en Belgique ?

Le règlement belge laisse plus de possibilités à l'arbitre. Lorsqu'un problème éclate, les capitaines peuvent intervenir auprès de leurs supporters. Si ça continue, les joueurs sont renvoyés aux vestiaires. Ils peuvent revenir sur la pelouse lorsque le calme est revenu et que la sécurité est à nouveau assurée.

Le dernier incident important a eu lieu lors du match entre le Standard et Charleroi, le 23 mai. La rencontre avait été interrompue à cause de nombreux fumigènes allumés dans le secteur de Charleroi. Les deux clubs ont reçu 10 000 euros d'amende. Charleroi a été sanctionné d'un match à huis clos et le Standard de trois, dont deux avec sursis.

Une sanction pour tout le stade

Les Néerlandais ont choisi une méthode beaucoup plus rapide pour les feux d'artifice lancés sur le terrain ou dans une autre tribune. Dès la première fois, le match s'arrête. Une décision qui risque de faire réfléchir les supporters puisque le geste d'une seule personne pourra pénaliser tout un stade.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts

Plus de news

Vitor Bruno donne des nouvelles de Giulian Biancone, sorti blessé à 5 jours de la réception de Lyon

Vitor Bruno donne des nouvelles de Giulian Biancone, sorti blessé à 5 jours de la réception de Lyon

23:35
LIVE : Coosemans a sauvé le 1-1, Anderlecht souffre Live

LIVE : Coosemans a sauvé le 1-1, Anderlecht souffre

22:32
La défense solide, certains pas à niveau : les cotes des Mauves à Malines

La défense solide, certains pas à niveau : les cotes des Mauves à Malines

23:10
Vers un tête-à-tête en Challenger Pro League ? Le Beerschot et Dender prennent les devants

Vers un tête-à-tête en Challenger Pro League ? Le Beerschot et Dender prennent les devants

23:20
Un club belge bientôt racheté ? Un fonds d'investissement américain s'intéresse à la Pro League

Un club belge bientôt racheté ? Un fonds d'investissement américain s'intéresse à la Pro League

22:50
Anderlecht a souffert, mais prend les trois points Derrière les Casernes

Anderlecht a souffert, mais prend les trois points Derrière les Casernes

22:39
Coup dur pour Anderlecht : sortie d'un cadre sur blessure, une recrue en profite pour faire ses débuts

Coup dur pour Anderlecht : sortie d'un cadre sur blessure, une recrue en profite pour faire ses débuts

21:49
🎥 Premier but pour Leandro Trossard avec Besiktas : le Diable Rouge aurait pu s'offrir un doublé

🎥 Premier but pour Leandro Trossard avec Besiktas : le Diable Rouge aurait pu s'offrir un doublé

21:40
Une grande nouvelle pour Mika Godts : le Diable Rouge et sa femme Haifa font une annonce

Une grande nouvelle pour Mika Godts : le Diable Rouge et sa femme Haifa font une annonce

21:30
Encore sans Julien Duranville : Lyon devra compter sur Lois Openda pour son déplacement à Paris

Encore sans Julien Duranville : Lyon devra compter sur Lois Openda pour son déplacement à Paris

21:00
Une situation chaotique à Fenerbahçe : un ancien entraîneur de Pro League va coacher Romelu Lukaku

Une situation chaotique à Fenerbahçe : un ancien entraîneur de Pro League va coacher Romelu Lukaku

20:30
Du nouveau pour Kos Karetsas après sa sortie sur civière : Dortmund fait le point

Du nouveau pour Kos Karetsas après sa sortie sur civière : Dortmund fait le point

20:00
La RDC ne s'arrête pas là : un deuxième Diablotin rejoint les Léopards

La RDC ne s'arrête pas là : un deuxième Diablotin rejoint les Léopards

19:46
1
Et maintenant, que va faire l'Union d'Anouar Ait El Hadj ? David Hubert a fait son choix

Et maintenant, que va faire l'Union d'Anouar Ait El Hadj ? David Hubert a fait son choix

19:30
3
"C'est super important de réagir maintenant" : Charleroi déjà face à un moment décisif ?

"C'est super important de réagir maintenant" : Charleroi déjà face à un moment décisif ?

18:40
Hans Vanaken absent face à l'Antwerp ce dimanche ? Ivan Leko donne de ses nouvelles

Hans Vanaken absent face à l'Antwerp ce dimanche ? Ivan Leko donne de ses nouvelles

18:00
Anthony Sibierski explique pourquoi Anderlecht n'a finalement pas signé Santi Garcia

Anthony Sibierski explique pourquoi Anderlecht n'a finalement pas signé Santi Garcia

17:20
1
Vincent Euvrard revient sur l'intérêt du Standard pour Norman Bassette : "Son nom était sur la table, mais..."

Vincent Euvrard revient sur l'intérêt du Standard pour Norman Bassette : "Son nom était sur la table, mais..."

16:40
Kompany a fait son choix pour le Ballon d'Or : "Ces gars faisaient partie d'une équipe qui a inscrit 182 buts"

Kompany a fait son choix pour le Ballon d'Or : "Ces gars faisaient partie d'une équipe qui a inscrit 182 buts"

16:00
1
Coup dur pour l'Union Saint-Gilloise : trois cadres suspendus pour débuter l'Europa League

Coup dur pour l'Union Saint-Gilloise : trois cadres suspendus pour débuter l'Europa League

15:30
Matz Sels franchit un cap symbolique à Nottingham Forest : "Pour un gardien, c’est un peu comme le vin"

Matz Sels franchit un cap symbolique à Nottingham Forest : "Pour un gardien, c’est un peu comme le vin"

15:00
De bons signes pour Vincent Euvrard au Standard : "Je n'ai pas dû répéter 1000 fois que rien n'était acquis" Interview

De bons signes pour Vincent Euvrard au Standard : "Je n'ai pas dû répéter 1000 fois que rien n'était acquis"

14:20
Maxim De Cuyper séduit son entraîneur à Brighton : "Il peut nous aider grâce à sa créativité"

Maxim De Cuyper séduit son entraîneur à Brighton : "Il peut nous aider grâce à sa créativité"

14:40
Matteo Dams se confie sur son expérience en Arabie saoudite : "C’était assez différent d’ici"

Matteo Dams se confie sur son expérience en Arabie saoudite : "C’était assez différent d’ici"

14:00
Quelles recrues contre Malines ? Anderlecht cherche encore la formule

Quelles recrues contre Malines ? Anderlecht cherche encore la formule

13:30
Arnaud Bodart a trouvé une porte de sortie : l'ancien Rouche va rejoindre un autre club de Ligue 1

Arnaud Bodart a trouvé une porte de sortie : l'ancien Rouche va rejoindre un autre club de Ligue 1

13:00
Thomas Meunier et son rêve devenu réalité : "C’est la meilleure façon de mettre le pied à l’étrier"

Thomas Meunier et son rêve devenu réalité : "C’est la meilleure façon de mettre le pied à l’étrier"

12:30
Pourquoi Matteo Dams a-t-il choisi de revenir en Belgique après son passage en Arabie saoudite ?

Pourquoi Matteo Dams a-t-il choisi de revenir en Belgique après son passage en Arabie saoudite ?

12:00
L'entraîneur de Romelu Lukaku annonce sa démission : "J'ai l’intention de ne jamais revenir ici"

L'entraîneur de Romelu Lukaku annonce sa démission : "J'ai l’intention de ne jamais revenir ici"

11:20
Romelu Lukaku déjà en difficulté à Fenerbahçe ? "Il doit faire ce qu'il fait avec les Diables : marquer"

Romelu Lukaku déjà en difficulté à Fenerbahçe ? "Il doit faire ce qu'il fait avec les Diables : marquer"

10:40
"C'est difficile à expliquer avec des mots" : Vozinha réagit à sa nomination au titre de meilleur gardien

"C'est difficile à expliquer avec des mots" : Vozinha réagit à sa nomination au titre de meilleur gardien

10:00
Le mercato est terminé, mais ce club de Pro League s’offre encore un nouveau joueur

Le mercato est terminé, mais ce club de Pro League s’offre encore un nouveau joueur

09:30
"On en fait des tonnes parce qu’il joue à Man United" : Albert n’est pas vraiment convaincu par Lammens

"On en fait des tonnes parce qu’il joue à Man United" : Albert n’est pas vraiment convaincu par Lammens

09:00
3
Youri Tielemans salué par la presse anglaise : "Il a peut-être livré ses 45 meilleures minutes à Old Trafford"

Youri Tielemans salué par la presse anglaise : "Il a peut-être livré ses 45 meilleures minutes à Old Trafford"

08:30
Ce jeune talent d'Anderlecht, encore peu connu, mais qui pourrait rapidement faire parler de lui

Ce jeune talent d'Anderlecht, encore peu connu, mais qui pourrait rapidement faire parler de lui

08:00
Un Anderlechtois espère encore un départ cet hiver : "Je ne veux pas terminer ma carrière de cette manière"

Un Anderlechtois espère encore un départ cet hiver : "Je ne veux pas terminer ma carrière de cette manière"

07:30

Plus de news

Les plus populaires

Nederlandse Eredivisie

 Journée 6
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 1-1 Willem II Willem II
FC Twente FC Twente 16:30 ADO Den Haag ADO Den Haag
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 18:45 FC Groningen FC Groningen
Fortuna Sittard Fortuna Sittard 20:00 Ajax Ajax
Cambuur Cambuur 21:00 NEC NEC
Excelsior Excelsior 13/09 Utrecht Utrecht
Heerenveen Heerenveen 13/09 Telstar Telstar
Zwolle Zwolle 13/09 Feyenoord Feyenoord
PSV PSV 13/09 Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam

Dernières réactions

Union 60 Union 60 a propos de Et maintenant, que va faire l'Union d'Anouar Ait El Hadj ? David Hubert a fait son choix El Malvario El Malvario a propos de La RDC ne s'arrête pas là : un deuxième Diablotin rejoint les Léopards JoBg JoBg a propos de Anthony Sibierski explique pourquoi Anderlecht n'a finalement pas signé Santi Garcia Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Kompany a fait son choix pour le Ballon d'Or : "Ces gars faisaient partie d'une équipe qui a inscrit 182 buts" QuickPick QuickPick a propos de Un ancien de Charleroi aperçu au Mambourg : "J'ai beaucoup de souvenirs ici" Pogi Pogi a propos de "On en fait des tonnes parce qu’il joue à Man United" : Albert n’est pas vraiment convaincu par Lammens JoBg JoBg a propos de "Il faudrait qu'il se trouve un autre projet" : Antoine Sibierski très cash avec un joueur d'Anderlecht El Malvario El Malvario a propos de Passeport congolais en poche : un jeune Bruxellois s'éloigne encore un peu plus de la Belgique QuickPick QuickPick a propos de Retournement de situation : Charleroi - Cercle ne se jouera finalement pas à huis clos El Malvario El Malvario a propos de Officiel : ancien international belge chez les jeunes, il est sélectionné pour la première fois...par le Mali Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved