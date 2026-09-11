De quoi inspirer la Pro League ? Les Pays-Bas prennent une mesure radicale contre les feux d'artifice

Les Pays-Bas durcissent les règles dans les stades. Un seul feu d'artifice lancé sur le terrain ou vers une tribune suffira pour arrêter le match.

Un seul feu d'artifice pourra mettre fin à une rencontre de football aux Pays-Bas. Dès qu'un engin pyrotechnique sera envoyé sur la pelouse ou vers une autre tribune, l'arbitre arrêtera définitivement le match. Il n'y aura plus de pause pour tenter de calmer les supporters ni de reprise quelques minutes plus tard. La sanction tombera directement.

Les Pays-Bas veulent mettre fin aux incidents dans les tribunes

Pour David van Weel, il fallait agir plus durement. Le ministre néerlandais estime que les feux d'artifice représentent un danger lorsqu'ils sont lancés au milieu d'une tribune. Leur présence dans les stades était interdite, mais certains supporters parviennent à passer les contrôles avec du matériel pyrotechnique.

Les autorités veulent faire comprendre qu'un tel geste aura des conséquences pour tout le monde. Cette décision intervient après plusieurs incidents dans les tribunes néerlandaises. Le match entre Cambuur et Feyenoord avait fait beaucoup parler : sept supporters locaux avaient été blessés par des feux d'artifice provenant de la zone occupée par les visiteurs.

Et chez nous en Belgique ?

Le règlement belge laisse plus de possibilités à l'arbitre. Lorsqu'un problème éclate, les capitaines peuvent intervenir auprès de leurs supporters. Si ça continue, les joueurs sont renvoyés aux vestiaires. Ils peuvent revenir sur la pelouse lorsque le calme est revenu et que la sécurité est à nouveau assurée.

Le dernier incident important a eu lieu lors du match entre le Standard et Charleroi, le 23 mai. La rencontre avait été interrompue à cause de nombreux fumigènes allumés dans le secteur de Charleroi. Les deux clubs ont reçu 10 000 euros d'amende. Charleroi a été sanctionné d'un match à huis clos et le Standard de trois, dont deux avec sursis.





Une sanction pour tout le stade

Les Néerlandais ont choisi une méthode beaucoup plus rapide pour les feux d'artifice lancés sur le terrain ou dans une autre tribune. Dès la première fois, le match s'arrête. Une décision qui risque de faire réfléchir les supporters puisque le geste d'une seule personne pourra pénaliser tout un stade.