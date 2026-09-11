Du nouveau pour Kos Karetsas après sa sortie sur civière : Dortmund fait le point

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Du nouveau pour Kos Karetsas après sa sortie sur civière : Dortmund fait le point
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Qu'est-il arrivé à Konstantinos Karetsas, sorti sur civière après moins d'une demi-heure lors du premier match de sa carrière en Ligue des Champions ? Si des problèmes de circulation sanguine ont été évoqués par le Borussia Dortmund, les premiers examens neurologiques et cardiologiques n'ont pas permis d'identifier la cause directe de ses symptômes. Le Grec a passé la nuit à l'hôpital.

Du nouveau pour Kos Karetsas après sa sortie sur civière : Dortmund fait le point

Kos Karetsas sera-t-il disponible samedi contre le SC Paderborn ? La réponse n'est pas connue, mais les nouvelles concernant le Grec sont bonnes. Après son passage à l'hôpital, il a été autorisé à rentrer chez lui ce vendredi soir. Niko Kovac ne s'attend pas à devoir composer longtemps sans lui.

Karetsas avait dû être transporté sur civière après avoir été victime d'un malaise, avec une déshydratation avancée comme explication. Son état ne suscite plus d'inquiétude. Son retour sur les terrains pourrait arriver rapidement, même si sa présence contre Paderborn n'est pas assurée.

Nicolas Baccus

Plus de peur que de mal pour Konstantinos Karetsas ? Les dernières nouvelles sont rassurantes

Selon les informations de Het Laatste Nieuws, une déshydratation serait à l'origine de la sortie sur civière de Kos Karetsas. Un apport insuffisant en eau peut notamment provoquer des vertiges, des maux de tête et une accélération du rythme cardiaque.

Le quotidien flamand précise également que l'état de santé du jeune Grec serait bon. Des informations officielles sont attendues prochainement, mais cela se veut tout de même assez rassurant.

Après avoir perdu Giannis Konstantelias en raison d'une rupture du ligament croisé, le cas de Kos Karetsas devrait être bien moins grave.

Qu'est-il arrivé à Konstantinos Karetsas, sorti sur civière après moins d'une demi-heure lors du premier match de sa carrière en Ligue des Champions ? Si des problèmes de circulation sanguine ont été évoqués par le Borussia Dortmund, les premiers examens neurologiques et cardiologiques n'ont pas permis d'identifier la cause directe de ses symptômes. Le Grec a passé la nuit à l'hôpital.

Moment de panique à la 23e minute de la rencontre entre le Borussia Dortmund et Villarreal, ce mardi soir. Arrivé cet été en provenance du Racing Genk, le Grec Konstantinos Karetsas a levé la main et s'est assis à même la pelouse après une passe en retrait. Après quelques minutes, le médian offensif de 18 ans a quitté le stade sur civière.

Plus tard dans la soirée, le club de la Ruhr avait annoncé que Karetsas avait été victime de problèmes de circulation sanguine, que son état était rassurant "compte tenu des circonstances" et qu'il avait été envoyé à l'hôpital le plus proche pour passer des examens.

Des tests neurologiques et cardiologiques n’ont pas permis d’identifier la cause directe de ses symptômes, écrit le quotidien allemand BILD. La cause du malaise de Karetsas reste encore floue à l'heure d'écrire ces lignes.

Pas encore de nouvelles, mais de l'inquiétude pour Konstantinos Karetsas

Après la rencontre, le directeur sportif Ole Book n'avait pas caché son inquiétude. "Je suis sorti avec lui, mais à ce moment-là, il n’était pas vraiment en état de parler. Il avait déjà eu un souci auparavant, mais ce n’était pas la même chose. Nous espérons évidemment qu’il ira très vite mieux et surtout que ce n’est rien de grave."

"Pour être honnête, nous sommes inquiets. Sur le plan sportif, j’ai trouvé que beaucoup de choses avaient été positives aujourd’hui, mais cela nous préoccupe tous", ajoutait Ole Book. Une première à oublier, donc, pour Konstantinos Karetsas, à qui l'on souhaite le plus prompt des rétablissements.

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