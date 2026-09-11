Du nouveau pour Kos Karetsas après sa sortie sur civière : Dortmund fait le point

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Qu'est-il arrivé à Konstantinos Karetsas, sorti sur civière après moins d'une demi-heure lors du premier match de sa carrière en Ligue des Champions ? Si des problèmes de circulation sanguine ont été évoqués par le Borussia Dortmund, les premiers examens neurologiques et cardiologiques n'ont pas permis d'identifier la cause directe de ses symptômes. Le Grec a passé la nuit à l'hôpital.