Encore sans Julien Duranville : Lyon devra compter sur Lois Openda pour son déplacement à Paris

Julien Duranville a repris l'entraînement collectif avec Lyon, mais ne jouera pas contre le Paris FC en championnat. Loïs Openda sera le seul Diable Rouge disponible ce samedi pour ce déplacement dans la capitale.

Julien Duranville manquera encore à l'appel ce samedi soir. Le Belge n'a pas été retenu par Lyon pour le déplacement sur le terrain du Paris FC. Il a retrouvé l'entraînement collectif ces derniers jours, mais ce rendez-vous arrive trop tôt. Sa dernière apparition remonte au match contre Toulouse le 22 août.

Lois Openda va aller chercher son deuxième but en Ligue 1 cette saison

Loïs Openda vivra une soirée différente. L'attaquant est disponible et tentera de poursuivre sur sa lancée après la victoire contre Auxerre. Il n'avait pas marqué ce jour-là, malgré plusieurs grosses occasions, un but annulé et une frappe sur la barre. Il avait participé au succès lyonnais avec une passe décisive. Une nouvelle occasion pour lui de prendre plus de poids dans l'attaque lyonnaise.

Duranville enchaîne une nouvelle absence depuis le début de ses problèmes musculaires. Après Fenerbahçe en Ligue des champions, Le Havre et Auxerre, il manquera le déplacement au Paris FC. Lyon préfère attendre avant de le remettre sur le terrain.

Duranville doit tout faire pour éviter de se blesser comme à Dortmund

Duranville a très peu joué cette saison. Il n'a passé que cinq minutes sur le terrain contre le Sparta Prague, puis a débuté face à Toulouse. Depuis cette rencontre, le Diable n'a plus joué avec Lyon. Ses problèmes physiques continuent de lui faire perdre du temps, comme lors de ses trois années au Borussia Dortmund.



Openda sera le seul Belge de Lyon disponible pour affronter le Paris FC. Duranville ne fait pas partie du groupe, malgré son retour à l'entraînement collectif cette semaine. Le jeune ailier travaille avec ses coéquipiers, mais le staff estime qu'il est trop tôt pour le faire rejouer. Il faudra patienter pour revoir Duranville en match.