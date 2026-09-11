Et maintenant, que va faire l'Union d'Anouar Ait El Hadj ? David Hubert a fait son choix

Anouar Ait El Hadj reste à l'Union Saint-Gilloise après son transfert avorté. David Hubert compte sur lui, mais le milieu devra gagner sa place.

"Pour moi, les choses sont claires. Le mercato est fermé depuis environ une semaine. Ce qui devait arriver est arrivé ou, plutôt, n'est pas arrivé", a expliqué David Hubert. "J'ai 22 joueurs à ma disposition. Il en fait partie et je fais mes choix. Anouar est un joueur de l'Union."

Un changement de cap par rapport aux dernières semaines. Ait El Hadj souhaitait quitter le club, convaincu qu'il aurait plus d'opportunités ailleurs. L'Union était prête à faciliter son départ. Un accord avait été trouvé avec le Houston Dynamo, mais le transfert a capoté. Le joueur s'est retrouvé sans solution.

Une nouvelle concurrence pour Ait El Hadj

La situation d'Ait El Hadj n'est plus tout à fait la même qu'avant les péripéties du mercato. L'Union s'est renforcée cet été, avec les arrivées de Darius Olaru, Relebohile Mofokeng et Dylan Aquino. La concurrence est plus importante aux postes offensifs.

"D'autres joueurs sont naturellement arrivés et il y a plus de concurrence à son poste", reconnaît Hubert. L'entraîneur précise que la porte n'est pas fermée. "Tant qu'il continue à s'entraîner à fond, il fait partie des joueurs que je peux sélectionner."

Ait El Hadj devra se battre pour retrouver sa place dans l'équipe. Cette saison, il n'a pas disputé la moindre minute et n'a pas été repris dans la liste des joueurs de l'Union pour les compétitions européennes. Les Bruxellois ont entamé la phase de ligue de l'Europa League avec 23 joueurs.





Le milieu de terrain a du pain sur la planche. La saison dernière, il était un élément important de l'équipe. Il doit regagner la confiance d'Hubert.

Janvier sera le prochain point de référence

"Nous verrons en janvier s'il se passe quelque chose", a déclaré Hubert.

D'ici là, Ait El Hadj aura l'occasion de changer sa situation. S'il parvient à retrouver une place dans le groupe, son aventure bruxelloise pourrait prendre une tournure inattendue.