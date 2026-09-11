Hans Vanaken absent face à l'Antwerp ce dimanche ? Ivan Leko donne de ses nouvelles

Le Club de Bruges pourrait devoir composer sans Hans Vanaken pour affronter l'Antwerp ce dimanche à 13h30. Sorti prématurément contre Aston Villa (77e), le capitaine des Blauw en Zwart reste incertain à moins de deux jours du match. Ivan Leko a fait le point sur son état physique en conférence de presse.

"Le staff médical fait tout son possible et Hans Vanaken travaille lui aussi très dur pour revenir", a expliqué Ivan Leko. "Mais s'il n'est pas prêt, nous devrons faire sans lui. C'est déjà arrivé la saison dernière."

Si la présence de Hans Vanaken est aujourd'hui incertaine, Ivan Leko estime que cela s'explique également par la charge de travail particulièrement importante accumulée ces derniers mois. Le milieu de terrain a pratiquement tout disputé la saison dernière avant de rejoindre les Diables Rouges pour la Coupe du monde, ce qui ne lui a laissé que très peu de temps pour récupérer.

"Après la Coupe du monde, Hans Vanaken a pratiquement dû reprendre immédiatement", a souligné l'entraîneur. "Il n'a pas eu de préparation normale et, en raison des circonstances, il a directement dû disputer des matchs. Cela augmente évidemment le risque de rencontrer de petits problèmes physiques."

Hans Vanaken ne sait pas lever le pied

Hans Vanaken fera tout son possible pour être présent sur la pelouse. Prendre du repos ne fait tout simplement pas partie de son caractère, comme le sait parfaitement Ivan Leko : "Si vous dites à Hans Vanaken qu'il doit se reposer, il vous regardera probablement comme si vous lui parliez dans une langue étrangère. Il a toujours joué de cette manière. Je l'ai vu disputer des matchs alors qu'il était physiquement très loin d'être à 100 %."

Selon Ivan Leko, cette mentalité explique également pourquoi Hans Vanaken est une valeur sûre du Club de Bruges depuis si longtemps : "Je l'ai vu jouer avec de sérieux problèmes à la cheville, à des moments où d'autres n'auraient même pas enfilé leurs chaussures. C'est ce qui le caractérise. Hans Vanaken est tout simplement un joueur d'un autre calibre."





C'est justement pour cette raison que le Club de Bruges doit désormais se montrer prudent. Une rencontre face à l'Antwerp est importante, mais laisser un petit problème musculaire s'aggraver pourrait avoir des conséquences bien plus importantes pour Hans Vanaken et son équipe.

Kyriani Sabbe absent, Hugo Siquet pour le remplacer

Ivan Leko sait déjà qu'il devra procéder à au moins un changement. Kyriani Sabbe, blessé, n'est pas disponible, ce qui devrait permettre à Hugo Siquet d'avoir une nouvelle opportunité.

La principale interrogation concerne cependant le milieu de terrain. En cas d'absence de Hans Vanaken, une place se libérerait dans l'entrejeu et celle-ci ne pourra pas forcément être comblée poste pour poste. Félix Lemaréchal fait notamment partie des options.

Ce choc arrive également à un moment où le Club de Bruges doit réagir. La défaite face à Aston Villa a montré qu'il restait encore plusieurs points à améliorer, alors qu'Ivan Leko avait précédemment indiqué qu'il souhaitait voir son équipe montrer un autre visage à cette période de la saison.

Ivan Leko constate des progrès, mais refuse de considérer que toutes les pièces du puzzle sont déjà en place : "Maintenant que le mercato est terminé, nous savons avec quels joueurs nous devons travailler. Je vois beaucoup de choses positives, mais il y a également encore des lacunes. Nous avons les quatre prochains mois pour travailler quotidiennement là-dessus."

Cinq absences importantes à compenser

Ivan Leko insiste également sur l'ampleur du renouvellement que le Club de Bruges a dû effectuer cet été : "Nous n'avons pas simplement perdu un ou deux joueurs. Simon Mignolet, Aleksandar Stankovic, Raphael Onyedika et Christos Tzolis sont partis, tandis que Joel Ordonez n'est pas disponible en raison de sa blessure. C'étaient tous des joueurs qui faisaient partie des meilleurs de Belgique."

Selon Ivan Leko, ces nombreux changements permettent également d'expliquer le manque de régularité du Club de Bruges. Les Blauw en Zwart doivent obtenir des résultats tout en construisant une nouvelle équipe. "Cette équipe est encore en construction. Vous ne pouvez pas accélérer ce processus en regardant uniquement les résultats. Nous devons continuer à travailler dur et, surtout, rester humbles."