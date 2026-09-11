Kompany a fait son choix pour le Ballon d'Or : "Ces gars faisaient partie d'une équipe qui a inscrit 182 buts"

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Kompany a fait son choix pour le Ballon d'Or : "Ces gars faisaient partie d'une équipe qui a inscrit 182 buts"
Photo: © photonews
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La cérémonie du Ballon d'Or approche à grands pas. Le 26 octobre à Londres, le nom du joueur qui succédera à Ousmane Dembélé sera connu (à moins que le Français ne remporte une nouvelle fois la récompense). Parmi les favoris figurent notamment Kylian Mbappé, Rodri, Lamine Yamal ou encore Harry Kane. Michael Olise fait évidemment aussi partie des prétendants. Mais alors, qui Vincent Kompany aimerait-il voir remporter le trophée individuel ?

Pour l'entraîneur belge, son choix est vite fait : il serait évidemment ravi de voir l'un de ses joueurs le remporter. Trois de ses hommes sont nommés : Harry Kane, Michael Olise mais aussi Luis Diaz.

Les deux premiers cités semblent les plus enclins à éventuellement remporter le Ballon d'Or. "Je veux que mes joueurs réussissent, donc je vais faire comme tous les autres entraîneurs : je vais être 100 % partial et dire que tant que Harry Kane ou Michael Olise le remporte, je serai heureux", a déclaré Vincent Kompany en conférence de presse.

Vincent Kompany avance un argument de poids

L'entraîneur belge a avancé un argument de poids : "Ces gars faisaient partie d'une équipe qui a inscrit 182 buts la saison dernière et qui a remporté énormément de matchs. Je ne sais pas s'il y a déjà eu une équipe qui a marqué plus de buts par match dans l'histoire des cinq grands championnats."

L'importance de la Ligue des champions

"La seule chose dont on peut débattre, c'est de savoir si le Ballon d'Or est déterminé ou non par la Ligue des champions. Nous n'avons pas remporté la Ligue des champions, donc dans ce cas, il faut tout donner aux joueurs qui l'ont gagnée", a-t-il ajouté. "Mais si vous regardez les 182 buts, soit 3,5 buts par match, ce sont ces gars qui étaient derrière cela. Ces joueurs défendaient également, réalisaient des tacles aux abords de notre surface et créaient du jeu depuis le milieu de terrain."


Vincent Kompany a cependant conscience que la Ligue des champions pourrait avoir son importance : "Peut-être que tout revient au vainqueur de la Ligue des champions, et si c'est comme ça, c'est comme ça. Mais en dehors de cela, certaines équipes ont réalisé quelque chose de spécial, quelque chose qui n'avait encore jamais été accompli auparavant, et ces joueurs en faisaient partie."

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