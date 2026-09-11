La RDC ne s'arrête pas là : un deuxième Diablotin rejoint les Léopards

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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La RDC ne s'arrête pas là : un deuxième Diablotin rejoint les Léopards
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La Belgique pourrait perdre un nouveau jeune talent au profit de la RDC. Stanis Idumbo aurait donné son accord pour rejoindre les Léopards et pourrait être convoqué dès le prochain rassemblement.

La RDC ne s'arrête pas là : un deuxième Diablotin rejoint les Léopards

La Belgique perd un autre ancien Diablotin. Noah Mbamba, qui avait porté le maillot national jusqu'en U21, a été convoqué par la République Démocratique du Congo pour le prochain rassemblement. À 21 ans, le milieu appartient au Bayer Leverkusen, mais poursuit sa saison en France, à Lorient. Sa valeur marchande est estimée à deux millions d'euros par le site Transfermarkt.

Son nom s'ajoute à celui de Stanis Idumbo, également appelé par les Congolais. Mbamba connaît bien le football belge : il a fait ses débuts dans le championnat et a retrouvé la D1A la saison passée avec Dender. La RDC affrontera la Guinée équatoriale et le Zimbabwe en septembre, puis l'Ouganda à deux reprises en octobre.

Nicolas Baccus

Stanis Idumbo publie un visuel de lui sous les couleurs de la République démocratique du Congo sur son compte Instagram

Stanis Idumbo a publié un visuel sur son compte Instagram, où il est habillé aux couleurs de la République démocratique du Congo. Il a accompagné sa publication de la mention "Mwana wa kwetu", que l'on peut traduire par "L'enfant de chez nous", ainsi que d'une référence au verset Jean 13:7 : "Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras plus tard."

Joris Kayembe et Matthieu Epolo ont notamment commenté sa publication. Découvrez le visuel ci-dessous.

Nicolas Baccus

C'est officiel : un Diablotin tourne le dos à la Belgique et choisit de rejoindre la RDC

C'est officiel, Stanis Idumbo opte pour la République démocratique du Congo. Le joueur de 21 ans était international belge U21, mais met désormais un terme à son aventure avec la Belgique et décide de représenter la RDC. Il est récompensé pour ses bonnes prestations avec l'AS Monaco.

Les 1re et 2e journées des éliminatoires de la CAN 2027 sont au programme, face à la Guinée équatoriale le 24 septembre et au Zimbabwe le 28 septembre. Deux matchs amicaux face à l'Ouganda, les 2 et 5 octobre, sont également prévus.

La Belgique pourrait perdre un nouveau jeune talent au profit de la RDC. Stanis Idumbo aurait donné son accord pour rejoindre les Léopards et pourrait être convoqué dès le prochain rassemblement.

Un binational belge pourrait rejoindre la sélection de la République démocratique du Congo. Stanis Idumbo, qui évolue à l'AS Monaco, aurait donné son accord pour porter le maillot des Léopards. Plusieurs comptes spécialisés dans l'actualité du football congolais, dont Leopardsfoot, annoncent son arrivée. Inside Foot 243 va plus loin et indique que le joueur pourrait être convoqué lors de la prochaine trêve internationale.

Ce choix serait important puisque le milieu offensif de 21 ans évolue avec les Diablotins. Idumbo a grandi dans les sélections de jeunes belges et a porté le maillot national dans plusieurs catégories. Capable de jouer sur l'aile ou dans l'axe, il faisait partie des joueurs qui pouvaient espérer se rapprocher un jour des Diables Rouges. Il aurait décidé de représenter le pays de ses origines.

La RDC continue de convaincre des joueurs formés en Europe et disposant de plusieurs possibilités au niveau international. Ces dernières années, Théo Bongonda, Joris Kayembe, Ngal'ayel Mukau, Noah Sadiki ou Matthieu Epolo ont rejoint les Léopards. Plusieurs d'entre eux avaient évolué dans les équipes de jeunes de la Belgique. Kayembe avait connu l'équipe première des Diables Rouges.

Idumbo ne serait pas le seul à avoir récemment pris cette direction. Noah Mbamba aurait choisi la RDC après avoir représenté la Belgique chez les jeunes. Le joueur prêté par le Bayer Leverkusen à Lorient aurait effectué les démarches nécessaires. Ezechiel Banzuzi, ancien joueur d'OHL désormais à Leipzig, a préféré les Léopards aux Pays-Bas.

La prochaine trêve internationale pourrait permettre d'y voir plus clair. S'il figure dans la prochaine sélection congolaise comme annoncé, la RDC ajouterait encore un jeune talent à son groupe. Pour la Belgique, ce serait un nouveau Diablotin qui choisirait une autre sélection. La liste de la RDC sortira le 15 septembre.

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