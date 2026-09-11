Le mercato est terminé, mais ce club de Pro League s’offre encore un nouveau joueur

Alors que le mercato est terminé en Belgique depuis quelques jours, le Cercle de Bruges a annoncé ce jeudi soir la signature de Luke Le Roux. Le milieu de terrain rejoint les Groen en Zwart libre de tout contrat. Il a paraphé un contrat de deux saisons avec les Brugeois.

Luke Le Roux est un milieu de terrain sud-africain de 26 ans. La saison dernière, il a évolué du côté de Portsmouth en EFL Championship (division 2 anglaise). Il n'a pris part qu'à 16 matchs toutes compétitions confondues pour un total de 795 minutes.

Il avait notamment disputé un match contre Arsenal en FA Cup le 11 janvier dernier. Portsmouth s'était incliné sur le score de 1-4 au troisième tour de la compétition.

La nouvelle recrue du Cercle de Bruges est international sud-africain. Il est apparu à neuf reprises sous les couleurs de l'équipe africaine. "Il a débuté sa carrière dans son pays natal avant de faire le grand saut vers l'Europe en 2020. Au sein du club suédois de Varbergs BoIS, ce milieu de terrain physiquement solide est devenu une valeur sûre et a franchi le cap des 100 matches", ont souligné les Groen en Zwart dans un communiqué.

"Après une saison en Eredivisie au FC Volendam, Le Roux est ensuite retourné en Suède, où il a joué pour l'IFK Värnamo. La saison dernière, il a évolué en Championship anglaise sous les couleurs de Portsmouth FC, disputant 16 rencontres", a ajouté le club de Pro League.

𝐋𝐮𝐤𝐞 𝐡𝐚𝐬 𝐥𝐚𝐧𝐝𝐞𝐝 🇿🇦



Luke Le Roux (26) versterkt het groen-zwarte middenveld. De negenvoudig Zuid-Afrikaans international tekende voor twee seizoenen bij de Vereniging.



Welcome, Luke!



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— Cercle Brugge (@cercleofficial) September 10, 2026

Luciano Murchio se réjouit de l'arrivée de Luke Le Roux

Luciano Murchio, le directeur technique du Cercle de Bruges, s'est exprimé sur cette signature : "Luke est un joueur doté d'une expérience précieuse, tant sur la scène internationale que dans des championnats compétitifs comme l'Allsvenskan suédoise et la Championship."

"Grâce à sa vitesse, son énergie et ses qualités balle au pied, il apporte des options supplémentaires à notre milieu de terrain. Il complète bien les profils déjà présents dans notre noyau, et nous avons hâte de le voir sur le terrain sous nos couleurs", a-t-il conclu.