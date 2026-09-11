Le Standard face à l'une de ses anciennes cibles : "Pourquoi je n'ai pas signé ? Demandez à Marc Wilmots"

Scott Crabbé, journaliste football
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Le Standard face à l'une de ses anciennes cibles : "Pourquoi je n'ai pas signé ? Demandez à Marc Wilmots"
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Samedi, Westerlo accueillera le Standard. Un match toujours particulier pour Norman Bassette, qui était autrefois supporter des Rouches et était cité à Sclessin cet été. Il ne fait toutefois pas de ces retrouvailles une affaire personnelle.

Lors de sa période à Malines, Norman Bassette avait marqué son premier but à domicile contre le Standard. Un sentiment spécial s'en était dégagé : "C'est le plus beau souvenir, marquer contre l'équipe que tu regardais à la télévision en étant gamin. Quand on vient de la province du Luxembourg, c'est le club le plus proche".

De fait, l'enfance de Bassette a été marquée par l'ambiance de Sclessin, où il avait un abonnement en tribune 3 avec son père, du temps de l'ère Roland Duchâtelet.

Deux rendez-vous manqués avec le Standard

Le natif de Tintigny a même passé un test, susceptible de le faire intégrer le centre de formation. "J’ai joué de bons matches et marqué, sans au final être repris. Les raisons étaient physiques : j’étais certes petit, mais rapide. À leurs yeux, je ne sortais pas du lot. J’ai pris là aussi un gros coup sur la tête, tant mon rêve avait toujours été de signer au Standard".

Cet été, Bassette était cité avec insistance chez les Rouches. Mais l'opération ne s'est pas concrétisée. "Pourquoi ? Demandez à Marc Wilmots", répond assez sèchement l'attaquant dans son interview à La Dernière Heure.

Westerlo pour se relancer

Il ne cherche toutefois pas la polémique : "Aujourd'hui, je suis heureux d'être à Westerlo. Si je suis ici, c'est que c'était le bon choix pour moi. Je ne regrette pas de ne pas avoir signé au Standard et je n'en rêve plus".

Assez en verve en préparation, l'ancien attaquant de Malines a déjà inscrit deux buts cette saison. Cela l'emmènera-t-il un jour chez les Diables ? Il avait disputé une minute lors du dernier match de l'ère Tedesco mais s'est surtout illustré avec les Diablotins.

"J'ai déjà marqué cinq buts avec les U21. C'est exceptionnel de pouvoir jouer pour son pays. C'est un immense honneur pour ma famille et cela me remplit de joie. Je cherche ma voie, je veux construire la meilleure carrière possible et pouvoir redevenir un Diable Rouge un jour", conclut-il.

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