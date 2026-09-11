L'entraîneur de Romelu Lukaku annonce sa démission : "J'ai l’intention de ne jamais revenir ici"

L'entraîneur de Fenerbahçe, İsmail Kartal, a annoncé sa démission en conférence de presse ce jeudi soir après le match nul entre le club turc et la Roma (1-1). Romelu Lukaku devrait ainsi prochainement avoir un nouvel entraîneur. Une nouvelle qui a surpris !

İsmail Kartal n'en était pas à son premier passage sur le banc de l'équipe première de Fenerbahçe. Il a déjà entraîné le club turc en tant qu'adjoint entre février 1997 et avril 1999. Il a également connu un autre passage en tant qu'adjoint entre juillet 2010 et août 2014 avant de devenir entraîneur principal d'août 2014 à juin 2015. Il est ensuite revenu plus tard pour diriger l'équipe première, notamment de janvier à juin 2022, puis de juillet 2023 à juin 2024.

Cette saison, il faisait une nouvelle fois son retour dans le club avec lequel il a disputé plus de 200 matchs en tant que joueur. Il est notamment parvenu à qualifier le Fener pour la Ligue des champions. Dans la surprise générale, il a désormais annoncé sa fin d'aventure ce jeudi soir suite au premier match du club turc en Ligue des champions cette saison.

"Pour le bien de Fenerbahçe, de mes joueurs et des futurs entraîneurs, je démissionne de mon poste, avec l’intention de ne jamais y revenir," a-t-il déclaré face aux médias en conférence de presse.

Le président de Fenerbahçe Aziz Yıldırım rejette la démission d'İsmail Kartal

Le président du Fener, Aziz Yıldırım, a cependant déclaré dans un communiqué que l'entraîneur était toujours en place : "İsmail Kartal est à son poste. Que la communauté soutienne notre entraîneur. Tant que je serai là, İsmail Kartal est l'entraîneur de Fenerbahçe."

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Une situation particulière est donc actuellement au cœur de l'actualité de Fenerbahçe. Alors que le président veut le garder, İsmail Kartal a été très clair sur son choix de quitter le club, qui plus est en jurant de ne jamais revenir.