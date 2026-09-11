Matteo Dams se confie sur son expérience en Arabie saoudite : "C’était assez différent d’ici"

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Matteo Dams se confie sur son expérience en Arabie saoudite : "C’était assez différent d’ici"
Photo: © photonews
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Matteo Dams, arrivé au Club de Bruges cet été en provenance d'Arabie saoudite, s'est confié dans une interview accordée à son club. Il est notamment revenu sur son passage à Al-Ahli. Une aventure qui l'a fait grandir à tout point de vue.

L'arrière gauche de 22 ans a évolué en Arabie saoudite entre janvier 2025 et août 2026. Il a ainsi passé un peu plus d'un an et demi au Moyen-Orient.

Une culture totalement différente

Comment a-t-il vécu cette aventure ? "C’était assez différent d’ici. Le football reste le même, mais la culture et le mode de vie autour sont totalement différents. Je m’entraînais le soir, vers 20 ou 21 heures, donc je rentrais plus tard chez moi et j’allais me coucher plus tard. Ce genre de choses changeait beaucoup."

"Pour le reste, au niveau du football, je pense que c’était assez similaire", a-t-il souligné. "L’intensité était peut-être un peu différente. Ici, c’est vraiment à fond tous les jours, alors que là-bas, ça l’était parfois un peu moins. C’était aussi lié à la météo : il pouvait faire 40 ou 50 degrés. Dans ces conditions, il est parfois difficile de travailler à très haute intensité. C’est d’ailleurs quelque chose sur lequel je travaille encore quotidiennement avec le staff. Je discute tous les jours avec eux de mes sensations et des domaines dans lesquels je peux encore progresser."

De l'expérience aux côtés de grands joueurs

En évoluant avec des joueurs expérimentés, Matteo Dams a pris de l'expérience en Arabie saoudite : "Sur le terrain, j’ai pu jouer avec des joueurs qui possèdent énormément d’expérience, comme Mahrez, Mendy ou Kessié. Ce sont des joueurs auprès desquels j’ai beaucoup appris."

"Que ce soit lors d’une journée de récupération ou d’une véritable journée d’entraînement, ils pensent constamment à progresser, même pendant leurs jours de repos. C’est quelque chose que j’ai appris auprès d’eux. Tout le monde peut penser : 'Ils sont plus âgés, donc ils en font moins.' Mais c’est justement l’inverse. Avec l’âge, ils en font davantage, voire encore plus."

Lire aussi… Pourquoi Matteo Dams a-t-il choisi de revenir en Belgique après son passage en Arabie saoudite ?

Une expérience qui l'a fait grandir

En Arabie saoudite, Matteo Dams dit également avoir grandi en tant qu'homme : "En dehors du terrain, cette expérience m’a également appris les choses normales de la vie : devenir adulte, apprendre à vivre seul et gérer soi-même tout ce qu’il faut faire au quotidien."

L'ancien joueur du PSV attend encore de faire ses débuts sous les couleurs brugeoises. Il n'a pour l'instant encore figuré dans aucune feuille de match des Blauw en Zwart depuis le début de saison.

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