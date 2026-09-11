Matz Sels franchit un cap symbolique à Nottingham Forest : "Pour un gardien, c’est un peu comme le vin"

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Matz Sels franchit un cap symbolique à Nottingham Forest : "Pour un gardien, c’est un peu comme le vin"
Photo: © photonews
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Matz Sels a pris part à son 100e match sous les couleurs de Nottingham Forest au City Ground face à Tottenham le 5 septembre dernier. Le gardien belge n'a pas fêté cela par une victoire, car les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge. Le Diable Rouge est cependant très fier d'avoir atteint cette barre symbolique. Il s'est exprimé à ce sujet dans une interview accordée à son club.

Matz Sels est un joueur de Nottingham Forest depuis le 1er février 2024. Il avait rejoint les Reds en provenance de Strasbourg. Depuis sa signature, il s'est véritablement imposé, devenant une valeur sûre du club anglais.

Un cap symbolique pour Matz Sels

Le gardien belge a reçu différents messages de ses coéquipiers le félicitant pour avoir atteint ce palier des 100 matchs avec Nottingham Forest. Il en est ravi : "C’est agréable, bien sûr. C’est agréable de voir que les gars apprécient cela. Au bout du compte, comme je l’ai dit, nous gagnons les matchs ensemble. C’est donc vraiment agréable de recevoir ce genre de messages. Depuis que je suis arrivé à Nottingham, l’ambiance est vraiment excellente. Tout commence par cette solidarité, ce lien entre nous. Il y a vraiment une très bonne ambiance dans l’équipe."

Atteindre cette barre symbolique des 100 matchs, finalement, qu'est-ce que cela représente vraiment pour Matz Sels ? "Je suis vraiment fier et honoré d’avoir disputé 100 matchs pour un club comme Nottingham Forest, avec une histoire aussi importante. Je pense que nous avons déjà écrit une partie de l’histoire ensemble depuis mon arrivée."

"J’espère vraiment qu’il y en aura encore davantage. Je travaille très dur chaque jour pour être à 100 % pour les matchs. Les saisons passent très vite. C’est une belle réussite et maintenant, on continue", a-t-il ajouté.

Trois clubs avec 100 apparitions dans trois pays différents

Après La Gantoise, Strasbourg et Nottingham, c'est le troisième club dans un troisième pays où Matz Sels atteint la barre des 100 matchs. Réalisera-t-il cela encore dans un autre club après ? Impossible à dire, mais une chose est en tout cas sûre : il apprécie la stabilité et est actuellement encore sous contrat avec les Reds jusqu'au 30 juin 2028.

Mais alors en quoi est-il différent de lorsqu'il était à Gand ou à Strasbourg ? "On a beaucoup plus d’expérience. Je pense que pour un gardien, c’est un peu comme le vin : plus on vieillit, plus il devient facile de lire les situations. Évidemment, il faut que le corps et la condition physique permettent toujours de faire ce qu’on veut à chaque match."

"Mais avec l’expérience, il devient beaucoup plus facile de lire les situations qu’en étant un jeune gardien, parce qu’on a déjà disputé énormément de matchs au cours de sa carrière. Cela m’a beaucoup aidé. J’espère maintenant pouvoir rester ici encore quelques années parce que je suis heureux ici. Mais je continue et nous verrons", a-t-il conclu.

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