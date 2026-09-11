Maxim De Cuyper séduit son entraîneur à Brighton : "Il peut nous aider grâce à sa créativité"

Fabian Hürzeler, l'entraîneur de Brighton, s'est exprimé à propos de Maxim De Cuyper en conférence de presse ce jeudi. Le Diable Rouge convainc son entraîneur, qui n'a pas caché sa satisfaction concernant le début de saison du latéral gauche.

Maxim De Cuyper réalise un bon début de saison. Titulaire indiscutable sous les ordres de Fabian Hürzeler, l'ancien joueur du Club de Bruges a même déjà inscrit un but et délivré un assist en trois matchs de Premier League. Il a également inscrit un but et délivré un assist contre Tromsø en barrage retour de Conference League.

Fabian Hürzeler ravi des performances de Maxim De Cuyoer

Son entraîneur est ravi de le compter dans son effectif : "Je pense que tout le monde a vu pendant la Coupe du monde ce dont il est capable dans la création d’occasions et de situations positives pour l’équipe avec le ballon. Il joue désormais plus régulièrement, bien sûr dans une position différente. Il est arrivé comme latéral et je pense qu’il deviendra également un très bon latéral."

"Maintenant, il joue davantage comme ailier, mais même à ce poste, il peut nous aider grâce à sa créativité, son pied gauche, sa bonne compréhension du jeu et du pressing", a ajouté l'entraîneur de Brighton.

Désormais, son coach espère qu'il poursuivra sur sa lancée : "Dans l’ensemble, je suis satisfait de ses performances et j’espère qu’il pourra continuer comme ça."

Prochain défi face à Coventry City

Le prochain défi pour les Seagulls sera ce dimanche. Ils affronteront Coventry City, fraîchement promu dans l'élite, en déplacement. Brighton est évidemment favori face à la seule équipe avec Fulham qui n'a encore pris aucun point en Premier League cette saison. Maxim De Cuyper devrait une nouvelle fois être titulaire.





Brighton est actuellement 10e de Premier League après trois journées. Le club anglais compte quatre unités, tout comme Manchester United, où évoluent Youri Tielemans et Senne Lammens, et Sunderland, où évoluent Thomas Meunier et Malick Fofana