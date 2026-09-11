"On en fait des tonnes parce qu’il joue à Man United" : Albert n’est pas vraiment convaincu par Lammens

Philippe Albert n'est pas encore totalement convaincu par Senne Lammens, pourtant portier titulaire de Manchester United. Selon lui, le Diable Rouge doit encore énormément progresser pour arriver à la trempe d'un profil comme Thibaut Courtois. Le consultant a été sans détour au micro de nos confrères de Sudinfo.

La Belgique disputera la Ligue des nations sans son portier numéro 1, Thibaut Courtois, qui a choisi de faire l'impasse sur la compétition. Le défi ne s'annoncera pas simple pour les Diables Rouges : "En Nations League, la Belgique va avoir de sérieux clients avec une Italie qui a des choses à se faire pardonner après avoir encore loupé un Mondial, une Turquie avec de solides joueurs et évidemment la France de Zinédine Zidane."

"Donc qui Mark van Bommel va-t-il mettre entre les perches face à eux ? Lancer un jeune sans expérience internationale comme Mike Penders, Maarten Vandevoordt ou Lucca Brughmans ?", a ajouté Philippe Albert.

"Courtois ne passe jamais à travers"

Concernant Senne Lammens, Philippe Albert n'est pas convaincu : "Évidemment, il y a Senne Lammens, mais on a vu ce que ça a donné quand il a remplacé Courtois face à l’Espagne en quart de finale de la Coupe du monde… Avec notre numéro 1 sur la pelouse jusqu’au bout, les Diables auraient peut-être été aux tirs au but et que se serait-il passé face aux futurs champions du monde ?"

"Courtois, lui, ne passe jamais à travers et c’est ça qui fait la différence entre les grands et les très grands gardiens", a-t-il souligné. "Et puis, Lammens, on en fait des tonnes parce qu’il joue à Manchester United, mais regardez ses stats. Cette saison, il encaisse deux buts par match. Imaginez qu’il ait cette même moyenne avec les Diables, cela voudrait dire qu’il faudrait marquer trois fois pour gagner ! Quand j’entends certains le comparer à Peter Schmeichel, ça me fait bondir !"

Senne Lammens doit encore convaincre

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Des mots forts qui montrent le scepticisme de Philippe Albert envers Senne Lammens, qui n'a encore que 24 ans. Titulaire à Manchester United, le natif de Zottegem continue d'évoluer dans l'un des plus grands clubs du monde, mais devra encore progresser pour convaincre Albert.