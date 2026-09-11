Pourquoi Matteo Dams a-t-il choisi de revenir en Belgique après son passage en Arabie saoudite ?

Matteo Dams s'est récemment confié dans une interview accordée à son équipe, le Club de Bruges. Le latéral droit de 22 ans, qui attend encore de faire ses débuts avec les Blauw en Zwart, est ravi de revenir en Belgique. Il s'est notamment exprimé sur ce qui l'a convaincu de rejoindre les Brugeois.

Après une aventure au Moyen-Orient, Matteo Dams est de retour chez lui en Belgique. Que cela représente-t-il pour lui ? "Je suis content et soulagé. Je suis plus proche de ma famille et de mes amis. Je connais aussi quelques joueurs ici, notamment des gars de l’équipe nationale U21, comme Jorne Spileers, Romeo Vermant et Hugo Siquet. Je les connaissais déjà. Ils m’avaient d’ailleurs appelé quelques jours avant mon arrivée ici. Je suis vraiment heureux d’être de retour."

Il apprécie le cadre de travail et la manière dont fonctionne le club : "J’ai également eu droit à une visite des installations et on m’a expliqué la manière dont le club travaille avec les joueurs. Tout est vraiment très professionnel, aussi bien sur le terrain qu’en dehors, dans la manière dont ils accompagnent les joueurs et travaillent avec eux."

Matteo Dams le sait également, le Club de Bruges n'est pas n'importe quel club en Belgique. C'est le club belge le plus impressionnant ces dernières années, que ce soit sur la scène européenne ou nationale. "C’est aussi tout simplement un très grand club", a-t-il souligné. "C’est le plus grand de Belgique et, sur la scène européenne, il réalise également toujours de très belles choses. J’étais donc très heureux de pouvoir saisir cette opportunité."

Des retrouvailles avec le PSV

Matteo Dams espère désormais parvenir à s'y imposer. Un match particulier entre le Club de Bruges et le PSV, son ancien club, est d'ailleurs au programme le 4 novembre prochain en Ligue des champions. "Oui, c’est évidemment un match que j’attends avec impatience. Ce sera sympa de revoir des personnes que j’ai connues là-bas. Mais je veux aussi tout simplement gagner ce match. Que ce soit contre le PSV ou contre quelqu’un d’autre, ça ne change rien pour moi."