Romelu Lukaku déjà en difficulté à Fenerbahçe ? "Il doit faire ce qu'il fait avec les Diables : marquer"

La situation de Romelu Lukaku à Fenerbahçe commence à poser quelques questions. Les deux anciens joueurs d'Anderlecht Marc Degryse et Frank Boeckx se sont penchés sur le faible temps de jeu du meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges.

Marc Degryse émet quelques réserves concernant la situation actuelle de l'attaquant. "Pour le moment, non", répond-il lorsqu'on lui demande si Fenerbahçe est le bon club pour Romelu Lukaku. "Il ne reçoit tout simplement pas assez de minutes. Mais ce n'est évidemment pas un hasard. Les fois où nous l'avons vu, il n'a pas non plus réussi à nous convaincre", a-t-il déclaré selon Het Laatste Nieuws.

Marc Degryse explique que Romelu Lukaku doit parvenir à davantage se montrer lorsqu'il monte au jeu. "Il doit faire ce qu'il fait avec les Diables Rouges : marquer." La prochaine trêve internationale pourrait donc avoir son importance pour l'attaquant, qui doit actuellement se contenter de peu de temps de jeu à Fenerbahçe.

Les Diables Rouges peuvent faire du bien à Lukaku

Marc Degryse compte notamment sur Mark van Bommel pour permettre à Romelu Lukaku de retrouver du rythme : "Il doit peut-être compter sur Van Bommel. Il reste encore deux matchs avant les quatre rencontres de Ligue des Nations. Il faudra voir à quel point il est en forme, mais je pense que ces matchs avec les Diables Rouges pourraient lui faire du bien."

Romelu Lukaku a signé un contrat d'une saison avec Fenerbahçe, assorti d'une option pour une année supplémentaire. Mais selon Degryse, rien ne garantit pour le moment que celle-ci sera levée.

Anderlecht revient forcément dans les discussions

L'ancien Anderlechtois Frank Boeckx pointe de son côté l'aspect financier : "Ses exigences salariales ne doivent pas être négligeables à Fenerbahçe. S'il joue très peu, ils ne lèveront pas cette option. Cela deviendrait alors une affaire coûteuse."



Lire aussi… L'entraîneur de Romelu Lukaku annonce sa démission : "J'ai l’intention de ne jamais revenir ici"›

Vedat Muriqi semble actuellement avoir les faveurs du staff à la pointe de l'attaque. "S'il continue à jouer et que Lukaku ne reçoit qu'un quart d'heure à chaque fois, ils ne lèveront pas l'option et se sépareront de lui."

Une situation qui remet forcément Anderlecht sur le devant de la scène. Marc Degryse estime que certains supporters espèrent peut-être déjà voir Romelu Lukaku quitter Fenerbahçe après une seule saison. Frank Boeckx va encore plus loin : "Alors, tout le monde espère quand même qu'il n'attendra pas une année supplémentaire et qu'il reviendra tout simplement à Anderlecht."