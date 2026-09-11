Thomas Meunier et son rêve devenu réalité : "C’est la meilleure façon de mettre le pied à l’étrier"

Thomas Meunier et Guillaume François se connaissent depuis de nombreuses années. Lorsqu'ils étaient enfants, ils jouaient déjà au football ensemble. Récemment, Thomas Meunier a été interviewé par son ami d'enfance via Play Sports. L'occasion pour eux de se remémorer de bons vieux souvenirs. Le Diable Rouge s'est exprimé sur son rêve de jouer en Premier League, qui est désormais réalité avec Sunderland.

"Mon cher Thomas, on va commencer par un doux petit souvenir. Quand nous avions plus ou moins 10 ans tous les deux et qu’on tapait la balle ensemble, est-ce qu’à ce moment-là, tu te serais dit que c’était possible que, 25 ans après, on soit ici, dans un vestiaire de Premier League, en train de faire l’interview l’un de l’autre ?", a demandé Guillaume François.

Thomas Meunier a répondu avec une pointe d'humour : "Je pense que j’aurais pu le rêver, mais avec toi sur le terrain ! (rires) Mais tu me lâches, donc non, c’est fabuleux. Déjà, rien que d’espérer devenir footballeur professionnel, c’était quelque chose de fantastique."

"Et puis, le fait d’avoir vécu des aventures, que ce soit en équipe nationale, en club, à l’étranger même, et à mon grand âge, être encore en Premier League et savourer chaque minute dans le pays du football… Franchement, c’est quelque chose de fabuleux", a-t-il ajouté.

La Premier League, un rêve de toujours

Thomas Meunier a toujours eu un amour pour la Premier League. Un championnat qui est souvent considéré comme le meilleur du monde. Mais alors pourquoi le natif de Bastogne l'aime tant ? "Parce que j’ai grandi avec ça, tout simplement. Tu vois, à 7-8 ans, tu regardes BBC Match of the Day, Gary Lineker, le samedi soir, le dimanche. Moi qui suis un grand fan, et qui l’ai toujours été, de United, j’ai toujours suivi le club."

"Et forcément, qui dit United dit Premier League. Donc ça a toujours été mon dada, le foot anglais. Pouvoir enfin y être, dans un groupe, dans un club aussi aimé et populaire que Sunderland, qui me fait un peu penser à Dortmund d’ailleurs, pour moi, c’est la meilleure façon de mettre le pied à l’étrier", a-t-il conclu.





Trois titularisations avec Sunderland

Désormais, Thomas Meunier a déjà pris part à trois matchs de Premier League. Il se montre d'ailleurs en très bonne forme sous les couleurs de Sunderland. Après trois matchs, les Black Cats ont réalisé une défaite, un partage et se sont imposés à une reprise. L'ancien joueur de Virton a à chaque fois été titulaire.