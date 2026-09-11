Un Anderlechtois espère encore un départ cet hiver : "Je ne veux pas terminer ma carrière de cette manière"

Thomas Foket fait désormais partie des joueurs d'expérience chargés d'encadrer les RSCA Futures. Pas forcément ce pourquoi il avait signé au Sporting, mais une fonction qui lui apporte quand même une certaine gratitude. Même si un départ en janvier est loin d'être exclu.

Après une discussion avec le directeur sportif Antoine Sibierski, Foket a délibérément accepté de prendre ses responsabilités avec les espoirs. "Je me suis engagé à encadrer les jeunes. Je suis en forme, je me sens bien et je suis convaincu de pouvoir jouer un rôle utile avec les espoirs", explique-t-il dans Het Laatste Nieuws.

Une suite finalement assez logique : Foket a affiché une attitude exemplaire ces derniers mois. Il continue à bien s'entraîner et est resté positif malgré ses perspectives limitées avec l'équipe première. Il est également apprécié au sein du groupe et s'entend très bien avec les jeunes joueurs.

Thomas Foket montre l'exemple

L'ancien Diable prend ce rôle très au sérieux. "J’essaie surtout de transmettre mon expérience aux jeunes. Principalement sur le plan tactique. Je suis aussi quelqu’un qui aime parler, et c’est très gratifiant de voir que ces jeunes assimilent beaucoup de choses".

Le Bruxellois n'espère plus réintégrer le noyau A : "Je suis réaliste, pas rêveur", lâche-t-il, barré par Ali Maamar, Ilay Camara, Killian Sardella et Basile Vroninks à l'arrière droit.

Vers un départ en janvier ?

Son contrat arrivera à échéance à la fin de la saison et aucun transfert n’a été conclu cet été. "Il n’y avait pas vraiment d’offres intéressantes durant l’intersaison. Mais il ne faut pas s’en inquiéter : de nouvelles possibilités se présenteront peut-être lors du mercato hivernal. Anderlecht a indiqué qu’il collaborerait à un transfert".





D’ici là, il continuera à s’investir avec les Futures. Mais Foket tient surtout à faire comprendre qu’il se considère toujours comme un professionnel capable d’évoluer au plus haut niveau. "Ce que je peux dire, c’est que je peux certainement encore jouer au plus haut niveau. Je ne veux pas terminer ma carrière de cette manière".