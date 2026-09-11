Un club belge bientôt racheté ? Un fonds d'investissement américain s'intéresse à la Pro League

Le propriétaire de l'Inter Milan cherche à racheter un club en Europe. La Belgique fait partie des pays étudiés pour développer les jeunes joueurs italiens.

Selon La Gazzetta dello Sport, Oaktree analyse plusieurs championnats. Ce fonds d'investissement américain est propriétaire de l'Inter Milan depuis 2024. Il cherche un autre club en Europe, avec plusieurs pays étudiés : la Belgique, le Portugal, les Pays-Bas et la Suisse. L'idée serait de trouver un club de première division abordable, où les jeunes joueurs de l'Inter pourraient jouer régulièrement.

Le marché belge correspond au projet

La Belgique a plusieurs arguments pour intéresser Oaktree. En Pro League, les jeunes joueurs ont l'occasion de jouer rapidement et de progresser. Plusieurs clubs misent sur ce modèle : recruter des talents encore jeunes, les faire jouer, puis les vendre quelques années plus tard pour un montant plus élevé.

C'est ce fonctionnement qui intéresse Oaktree. L'Inter a une équipe U23 pour faire progresser ses jeunes, mais tous ne peuvent pas trouver une place avec les professionnels. Un club en Belgique leur offrirait la possibilité de jouer à un bon niveau et d'accumuler de l'expérience, tout en restant dans le projet de l'Inter.

La Pro League vend beaucoup de joueurs à l'étranger. Entre 2014 et 2023, 87 % des revenus générés par les transferts des clubs belges provenaient de ventes vers des équipes étrangères, selon le CIES. Sur cette période, seuls le Portugal et les Pays-Bas affichaient un pourcentage légèrement supérieur.

L'Inter s’inspire de modèles connus

D'autres grands clubs utilisent ce système. Manchester City s'appuie sur plusieurs équipes à travers le City Football Group et Red Bull utilise Salzbourg pour développer de jeunes talents. Chelsea travaille avec Strasbourg, également détenu par BlueCo.





L'Inter pourrait suivre cette logique en Belgique. Ses jeunes auraient la possibilité d'y jouer, de gagner en expérience et de prendre de la valeur. Les meilleurs pourraient rejoindre l'équipe première à Milan. Les autres pourraient être vendus et rapporter de l'argent au club.

Pour le moment, aucun club belge n'est cité. Oaktree étudie les différentes possibilités et cherche le profil qui conviendrait le mieux à son projet. Si une bonne occasion se présente, le rachat pourrait avoir lieu cette saison. Le club commencerait à travailler avec l'Inter à partir du mercato d'été 2027.