Une grande nouvelle pour Mika Godts : le Diable Rouge et sa femme Haifa font une annonce

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Une grande nouvelle pour Mika Godts : le Diable Rouge et sa femme Haifa font une annonce
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Mika Godts va devenir papa pour la première fois. Une nouvelle importante pour le Diable Rouge, qui a rejoint le Paris Saint-Germain cet été pour 45 millions d'euros.

Mika Godts va devenir papa. Sa femme, Haifa Salem Ali, a annoncé sa grossesse sur Instagram en publiant plusieurs photos avec le joueur du Paris Saint-Germain. Sur les clichés, le couple pose ensemble et le ventre arrondi de la jeune femme est visible. Une belle nouvelle pour le Diable Rouge, qui vit une année chargée.

Le PSG a investi une belle somme pour s'offrir le Diable Rouge

Ces derniers mois, beaucoup de choses ont changé pour Godts. Après une saison réussie à l'Ajax Amsterdam, son nom avait circulé dans plusieurs clubs pendant le mercato estival. C'est le PSG qui a mis 45 millions d'euros sur la table pour le recruter. Le Diable a quitté les Pays-Bas pour découvrir le championnat français.

Le meilleur joueur de l'Ajax la saison passée

Godts avait marqué 17 buts et délivré 15 passes décisives en 45 matchs, toutes compétitions confondues avec l'Ajax la saison passée. Aucun autre joueur de son équipe n'avait affiché un tel bilan. À 21 ans, il avait montré qu'il pouvait être décisif régulièrement.

Rudi Garcia n'avait pas repris Godts pour disputer la Coupe du monde 2026 avec la Belgique. Son absence avait provoqué pas mal de discussions, surtout après sa saison à Amsterdam. L'ancien sélectionneur des Diables Rouges n'avait pas détaillé les raisons de ce choix.

Pas encore de titularisation avec le PSG


Depuis son arrivée à Paris, Godts n'a pas encore eu l'occasion de débuter. Il a participé à quatre rencontres avec le PSG, dont une en Ligue des champions, à chaque fois en entrant en cours de match. Il compte une passe décisive en championnat. Son temps de jeu est limité, mais sa saison ne fait que commencer. Et pendant qu'il cherche à s'imposer à Paris, un bébé viendra bientôt agrandir sa famille.

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