Une situation chaotique à Fenerbahçe : un ancien entraîneur de Pro League va coacher Romelu Lukaku

Fenerbahçe traverse une drôle de situation. Ismail Kartal annonce son départ, son président refuse de l'accepter et Dirk Kuijt prend les commandes de l'entraînement.

Ismael Kartal a annoncé jeudi soir, à la surprise générale, qu'il quittait ses fonctions. L'entraîneur de 65 ans, qui avait repris les commandes de Fenerbahçe pour la quatrième fois en juin dernier, a expliqué qu'il souhaitait aider le club. Il a insisté sur le fait qu'il ne voulait plus revenir.

La direction du club ne l'entendait pas de cette oreille. "Ismail Kartal est notre entraîneur", a déclaré le président Aziz Yildirim après la rencontre. Selon le patron du club, personne au sein de Fenerbahçe n'était au courant de la décision de Kartal. "Tant que je serai ici, Ismail Kartal sera l'entraîneur principal. Il ne peut pas partir tant que je ne pars pas."

Kuijt à la tête du groupe

Une situation pour le moins étrange s'est produite vendredi. Kartal n'était pas présent à l'entraînement et, selon les médias turcs, il aurait été injoignable par téléphone. Ses adjoints Dirk Kuijt et Zeki Göle ont pris en charge la séance.

Le Néerlandais avait été nommé adjoint de Kartal à Fenerbahçe cet été, après avoir été l'entraîneur de Beerschot et avoir mené le club anversois en Jupiler Pro League en 2024. Une saison plus tard, le club a été relégué et les deux parties se sont séparées.

Voilà l'ancien coach du Beerschot aux côtés de Lukaku sur le terrain d'entraînement à Istanbul.



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Lukaku avait vécu une soirée mouvementée

Le Diable Rouge a commencé la rencontre face à l'AS Rome sur le banc. Lancé à la 72e minute, il s'est montré dangereux. Sur l'un de ses ballons, Lukaku a servi Aydin, dont la frappe a été contrée.

Yildirim estime qu'un événement survenu pendant la rencontre a pesé dans la balance. Une bouteille lancée depuis les tribunes a touché Kartal à la tête. Le supporter à l'origine du geste a été identifié et ne pourra plus entrer dans le stade.

Le président a présenté cet incident comme l’élément déclencheur de la décision de Kartal. La situation à Fenerbahçe est loin d’être réglée. Kartal affirme être parti, le président assure qu'il doit rester et, dans l'intervalle, c'est Kuijt qui dirige l'entraînement.