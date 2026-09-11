Vers un tête-à-tête en Challenger Pro League ? Le Beerschot et Dender prennent les devants

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Vers un tête-à-tête en Challenger Pro League ? Le Beerschot et Dender prennent les devants
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Le Beerschot et Dender ont gagné ce vendredi soir en Challenger Pro League. Les deux équipes occupent les deux premières places avec douze points chacune.

Le Beerschot et Dender ne se quittent plus en tête de la Challenger Pro League cette saison. Les deux équipes se sont imposées ce vendredi soir et ont pris 12 points sur 15. Les Anversois gardent la première place grâce à une meilleure différence de buts. Dender, relégué de Pro League la saison dernière, suit derrière après sa victoire sur le terrain du Jong Gent.

Jong Gent 0-1 Dender

Il n'a fallu qu'un seul but pour départager les deux équipes à Gand. La rencontre était serrée et les occasions n'ont pas été nombreuses. Dender a trouvé la solution à la 52e minute grâce à Kobe Cools. Son but a suffi pour ramener les trois points et permettre à son équipe de poursuivre son excellent début de championnat.

Beerschot 3-1 Lierse

Quelques kilomètres plus loin, le Beerschot a pris les devants contre Lierse. Dès la troisième minute, Haraguchi a lancé Wright-Phillips dans la profondeur et l'Anglais a ouvert le score. À la 13e minute, Wright-Phillips a obtenu un penalty après une faute de Dassy. Plat l'a transformé pour donner deux buts d'avance aux Anversois.

Lierse a tenté de réagir, mais Beerschot a gardé son avance jusqu'à la pause. Les visiteurs sont revenus avec de meilleures intentions et ont obtenu un penalty avant l'heure de jeu après une faute de Plat sur El Touile. Stanic l'a transformé et a redonné de l'espoir aux Pallieters. Beerschot avait eu l'occasion de tuer le match, mais la tête de Vula avait terminé sur la barre transversale.


Lierse cherchait l'égalisation, mais Audoor a mis fin aux espoirs des Lierrois en inscrivant le troisième but du Beerschot. Victoire 3-1 et quatrième succès en cinq journées pour les Anversois, qui sont devant Dender à la différence de buts. Lierse n'a pris que cinq points sur quinze.

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