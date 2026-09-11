Vincent Euvrard revient sur l'intérêt du Standard pour Norman Bassette : "Son nom était sur la table, mais..."

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Vincent Euvrard revient sur l'intérêt du Standard pour Norman Bassette : "Son nom était sur la table, mais..."
Photo: © photonews
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Vincent Euvrard s'est exprimé en conférence de presse ce jeudi à propos du futur adversaire du Standard de Liège, Westerlo. Les Rouches se déplaceront au Kuipje ce samedi. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 18h15. L'entraîneur des Rouches se veut méfiant concernant l'équipe qui s'est imposée 0-4 contre Malines samedi dernier.

Le Standard de Liège est actuellement sur un nuage. Les Rouches viennent d'enchaîner trois succès de suite. Ce samedi, les hommes de Vincent Euvrard pourraient enchaîner sur un quatrième succès. Pour ce faire, il faudra venir à bout de Westerlo en déplacement. Une mission jamais simple.

Vincent Euvrard se méfie de Westerlo

Vincent Euvrard en est bien conscient et a analysé la situation des Campinois : "Westerlo a réalisé beaucoup de transferts. L'équipe a mal commencé, mais vient de prendre quatre points sur six et a été capable de s'imposer 0-4 à Malines. Ils n'ont pas laissé leur adversaire revenir dans le match et ont totalement dominé cette rencontre. Il y a donc de quoi être concentré avant de les affronter. Ensuite, Gand arrivera et on sait à quel point, en quelques matchs, on peut rapidement passer du ciel à l'enfer."

Mais alors, de quoi le Standard de Liège devra-t-il se méfier ? "Westerlo possède des qualités. Ils l'ont montré à Malines, mais également dans d'autres matchs, comme à Genk où ils menaient 0-2."

Vincent Euvrard se méfie de Norman Bassette. Le natif d'Arlon est un joueur capable de faire la différence à tout moment : "Bassette est un attaquant très mobile, qui bouge beaucoup, pèse énormément sur une défense et apporte beaucoup de profondeur et de puissance dans son jeu. La semaine dernière, il a trouvé le poteau du pied gauche sur une action qui n'était pas facile. Il avait également marqué un but similaire contre l'Union."

"Il y a toujours Sakamoto et Saito, qui ont déjà développé une bonne connexion. Derrière Sakamoto, ils possèdent également deux bons milieux avec Sandra et Fofana, arrivé d'Amiens. Cela reste donc une équipe avec beaucoup de qualités. Quand on regarde leur première mi-temps contre Lommel, on ne comprend pas comment ils ont pu être menés 4-0", a-t-il poursuivi.

Lire aussi… Le Standard face à l'une de ses anciennes cibles : "Pourquoi je n'ai pas signé ? Demandez à Marc Wilmots"

Réaliser une performance complète

"Ils ont de bons moments dans leurs matchs et, si on leur laisse trop d'espaces, on peut se retrouver en difficulté. Ils peuvent être puissants en contre. Je connais le coach, il veut jouer au football, proposer du beau jeu et être dominant, mais il a aussi dû se confronter à la réalité des choses. Contre Malines, il a ainsi posé son bloc pour partir en contre avec des joueurs qui sont à l'aise lorsqu'ils ont des espaces. Après cinq matchs, c'était l'équipe qui avait concédé le plus de buts, mais ils sont en train de grandir."

Quelle sera alors la clé de cette rencontre ? "La clé sera donc de réaliser une performance complète. Nous aurons besoin d'être bons défensivement et de bien fermer les espaces lorsque nous n'avons pas le ballon, tout en essayant de jouer avec nos qualités."

Norman Bassette avait été cité au Standard

Pour revenir à Norman Bassette, il avait d'ailleurs été cité un temps du côté du Standard de Liège. Il n'en a finalement rien été. "Je suis très content de nos attaquants. Cela ne veut pas dire que je veux remplacer l'un de mes trois buteurs par Bassette. C'était l'un des noms qui étaient sur la table plus tôt dans le recrutement. C'est un joueur à suivre, qui a montré qu'il avait quelque chose dans ce championnat. C'est également un gars de la région, qui possède encore une grande marge de progression."

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