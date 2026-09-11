Vitor Bruno donne des nouvelles de Giulian Biancone, sorti blessé à 5 jours de la réception de Lyon

Coup dur pour Giulian Biancone : le défenseur central anderlechtois est sorti blessé face au KV Malines, et il ne devrait pas être de retour rapidement sur les terrains. Du moins, sauf bonne surprise, pas à temps pour la réception de l'Olympique Lyonnais.

Si Vitor Bruno tâtonne encore un peu pour trouver la formule magique dans certains secteurs de jeu, il y en a quelques-uns où il a de réelles certitudes, et l'un de ces secteurs est la défense centrale. Le duo Pétrot-Biancone est indéboulonnable depuis le début de la saison. Mais les deux Français seront séparés pour un petit temps.

Giulian Biancone est en effet sorti blessé à la 36e minute ce vendredi Derrière les Casernes, et l'entraîneur du Sporting d'Anderlecht a paru assez pessimiste. "Quelques semaines pour Biancone ? Oui, je le crains", déclare Bruno en conférence de presse d'après-match.

Andrew Omobamidele est prêt, affirme Bruno

C'est un coup dur, car dans cinq jours, ce mercredi soir, le RSCA entame sa campagne européenne... et commence directement par l'un des adversaires les plus solides de cette phase de ligue : l'Olympique Lyonnais. D'autant plus amer donc pour Biancone, qui aurait certainement aimé affronter les Gones, lui qui connaît très bien la Ligue 1.

Heureusement pour Vitor Bruno, le remplaçant de Biancone a lui aussi l'expérience de la Ligue 1. Andrew Omobamidele est prêt, affirme le Portugais. "Il a de l'expérience, et il a du rythme. "Omo" a joué 90 minutes avec Strasbourg avant de nous rejoindre. J'ai travaillé en France (à Nantes, nda), j'ai pu voir à quel point c'était physique, donc je peux vous dire qu'il est tout à fait prêt sur ce point".

Lire aussi… LIVE : Coosemans a sauvé le 1-1, Anderlecht souffre›

Dès son entrée au jeu, Omobamidele a d'ailleurs paru très à l'aise aux côtés de Pétrot. "Il avait juste besoin d'un peu de temps pour comprendre notre façon de jouer, mais vous avez pu le voir, il est prêt à performer désormais". Un gros test attend en tout cas l'Irlandais dès mercredi.