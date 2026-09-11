Youri Tielemans salué par la presse anglaise : "Il a peut-être livré ses 45 meilleures minutes à Old Trafford"

Youri Tielemans s'est offert sa première passe décisive avec Manchester United ce jeudi pour le compte de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions face à Sabah (4-0). Le Diable Rouge s'est montré convaincant dans l'entrejeu anglais. La presse anglaise n'a pas hésité à saluer sa prestation après la rencontre.

Youri Tielemans n'a disputé qu'une mi-temps. Il a été remplacé par Mason Mount après une première période réussie, où son équipe est rentrée aux vestiaires sur le score de 3-0 contre Sabah. Une manière aussi de garder Youri Tielemans en forme pour le derby mancunien de ce dimanche.

La presse anglaise positive sur la prestation de Youri Tielemans contre Sabah en Ligue des champions

The Sun a accordé la note de 7 sur 10 au Diable Rouge, passeur décisif pour Bruno Fernandes sur le deuxième but des Red Devils. "Il s’est offert un peu de repos en seconde période après avoir fait preuve d’une bonne vision du jeu pour servir Bruno Fernandes sur le but du 2-0. Il s’agissait de la prestation la plus créative de Tielemans, ce qui est bien le minimum que l’on puisse attendre de lui face à une équipe qui découvre la Ligue des champions", a écrit The Sun.

The Guardian estime que Tielemans "pouvait être satisfait de son impact" après ses 45 minutes. Le média souligne également que Michael Carrick semble vouloir installer son association avec Kobbie Mainoo dans l’entrejeu avant le derby face à Manchester City.

"Fernandes a une nouvelle fois brillé, et le voir combiner avec un Youri Tielemans tout aussi intelligent sur le deuxième but de United est encourageant", a écrit Sky Sports. Le média estime que le milieu belge a "peut-être livré ses 45 meilleures minutes à Old Trafford".

La presse anglaise est ainsi plutôt positive sur la prestation du Diable Rouge sous les couleurs de Manchester United ce mardi. C'est évidemment très encourageant pour la suite.



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Arrivé chez les Red Devils cet été, Youri Tielemans a déjà pris part à 4 rencontres (3 en Premier League et une en Ligue des champions). Avant ce premier match de Ligue des champions, il n'avait pas encore été décisif malgré trois matchs disputés. Cette rencontre face à Sabah pourrait ainsi être celle qui va booster la confiance du joueur belge.

Un derby mancunien pour enchaîner ce dimanche

C'est en tout cas avec confiance que Manchester United va recevoir Manchester City ce dimanche. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 17h30 à Old Trafford. Les Sky Blues débarqueront de leur côté également en confiance. Les hommes d'Enzo Maresca ont également démarré leur campagne de Ligue des champions par un succès (0-2).

Ils ont pris les trois points face à Porto en déplacement grâce à un doublé de l'inévitable Erling Haaland. Depuis sa défaite dans le Community Shield contre Arsenal (3-0), Manchester City a remporté toutes ses rencontres. Trois victoires en trois matchs en Premier League et un succès en un match de Ligue des champions.