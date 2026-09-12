"À 2-2, on ne peut jamais donner ce match" : Vincent Euvrard pointe les erreurs de son Standard à Westerlo

Déçu, Vincent Euvrard, après la première défaite de la saison du Standard sur la pelouse de Westerlo. Pourtant revenus à 2-2, les Rouches ont "donné" le match en offrant des phases arrêtées à leur adversaire et en manquant de qualité dans toutes les zones du terrain. C'est en tout cas l'analyse du T1 des Rouches, qui a confié ses impressions à notre micro.

Après cinq matchs consécutifs sans défaite, Vincent Euvrard s'est exprimé pour la première fois de la saison après un revers de son équipe, ce samedi soir à Westerlo. "Je suis très déçu de la défaite. On joue pour gagner, et c'est sûr que quand on revient à 2-2, on ne peut plus jamais donner ce match. Je trouve qu'on a fait trop d'erreurs qu'on a payées cash contre une équipe de Westerlo efficace", a déclaré le T1 des Rouches.

"Leur troisième but nous fait beaucoup de mal, parce qu'on revient dans la partie, on sent qu'on est à nouveau dans le match. Et avec une perte de balle axiale, on donne un corner. Et sur ce corner, on ne défend pas bien. On gagne ensemble et on perd ensemble. Aujourd'hui, on a perdu ensemble. Et tous ensemble, moi au même titre que les joueurs, on doit se remettre en question et attaquer le prochain match contre Gand."

Tout n'est pas à jeter, mais le Standard a de grosses erreurs à gommer

Avec trois victoires, deux partages et une défaite, le Standard reste dans le bon wagon après six journées, mais a une nouvelle fois perdu des points dits évitables. "Il n'y a pas de quoi douter, mais il y a certaines erreurs qu'on doit absolument gommer et qui sont en dessous de la qualité qu'on peut amener. Je ne suis pas forcément déçu de notre jeu. On a pris l'initiative même après le 1-0, on a eu des entrées dans le rectangle,... On a manqué un peu de qualité pure en première mi-temps avec la dernière passe clé ou la finition qui manquaient."

"On a été en dessous sur ce point, sur un terrain qui était d'une qualité catastrophique. Ce n'était pas facile de trouver les ouvertures dans les petits espaces et on a quand même réussi à le faire. Tout n'est pas à jeter, on a gagné un match compliqué à Louvain, on s'est remis en question, on a sorti une très belle prestation contre l'Antwerp, on joue beaucoup plus haut, on a beaucoup plus de possession. Et forcément, ça va passer par des moments d'apprentissage comme aujourd'hui. On doit montrer de la personnalité, du caractère, de la cohésion et bien préparer Gand."

Des phases arrêtées offertes à Westerlo, qui se paient cash

Si Westerlo a notamment trouvé l'ouverture sur un corner et un coup franc, ce n'est pas tant ça qui déçoit Vincent Euvrard. Mais plutôt la manière avec laquelle ces actions ont été concédées. "Les buts sur phase arrêtée, c'est frustrant. Mais c'est surtout la manière avec laquelle on donne les phases arrêtées ou les contre-attaques qui mènent aux phases arrêtées qui est frustrante."



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"On perd un ballon plein axe, on a beaucoup trop de joueurs devant le ballon... On sait qu'ils jouent sur ça et qu'ils n'attendent que ça. Il fallait prendre de meilleures décisions ou avoir une meilleure qualité dans l'axe pour ne pas perdre le ballon. Le football, c'est l'ensemble. On n'a pas bien défendu sur phase arrêtée, mais on a parfois trop facilement donné la phase arrêtée sur des pertes de balle évitables. On doit apprendre de tout et on va continuer", a conclu le mentor liégeois.