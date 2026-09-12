🎥 Même nos journalistes l'auraient mise au fond : Luis Vazquez s'offre le raté de l'année en Angleterre

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
🎥 Même nos journalistes l'auraient mise au fond : Luis Vazquez s'offre le raté de l'année en Angleterre
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Cet été, Luis Vazquez a quitté Anderlecht pour Birmingham. Les débuts y sont assez laborieux, avec encore un énorme raté cette après-midi. L'Argentin n'avait littéralement plus qu'à pousser le ballon au fond des filets.

Lors de son prêt à Getafe, Luis Vazquez avait retrouvé le sourire avec du soleil, un entraîneur qui lui fait confiance et parle sa langue, ainsi que trois buts en Liga. L'Argentin aurait beaucoup aimer y revenir cet été.

Vazquez se cherche encore à Birmingham

Mais sa bonne deuxième partie de saison n'a finalement servi qu'à amener un peu plus d'argent sur la table pour Anderlecht. Les Mauves l'ont vendu pour 3,50 millions d'euros au plus offrant, c'est à dire Birmingham, qui a presque permis au Sporting d'amortir ses frais de transfert d'il y a trois ans.

Une bonne affaire pour la direction anderlechtoise, sans doute un peu moins pour le joueur, qui grimace un peu sous la grisaille anglaise. Il n'a d'ailleurs commencé aucun des sept matchs de Championship depuis le début de saison.

Un raté monumental

Cette après-midi, il est rentré lors de la dernière demi-heure lors du déplacement à Derby County (où Mohammed Fuseini était titulaire). L'Argentin a bien cru inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs après une balle repoussée au petit rectangle par le gardien local.

Mais l'Argentin s'est offert le raté de la saison : sans plus personne pour s'interposé et à un mètre des cages, il a envoyé le ballon au dernier étage de la tribune. Même si son équipe a fini par l'emporter, cela ne l'aidera pas à reprendre confiance...

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
The Championship
The Championship Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Birmingham City
Luis Vazquez

Plus de news

LIVE : Westerlo ouvre le score face au Standard Live

LIVE : Westerlo ouvre le score face au Standard

18:29
"Ils ont très mal géré ce dossier" : un club de Pro League a la dent dure contre Bruges

"Ils ont très mal géré ce dossier" : un club de Pro League a la dent dure contre Bruges

18:30
Officiel : un ancien flop d'Anderlecht rompt son contrat en Arabie saoudite

Officiel : un ancien flop d'Anderlecht rompt son contrat en Arabie saoudite

14:30
"C'est le numéro un" : Arnaud Bodart devra se battre avec un ancien gardien de Pro League pour sa place

"C'est le numéro un" : Arnaud Bodart devra se battre avec un ancien gardien de Pro League pour sa place

17:15
"Mes adjoints se tournaient les pouces" : quand Vincent Euvrard était proche du burn-out

"Mes adjoints se tournaient les pouces" : quand Vincent Euvrard était proche du burn-out

16:00
"C'est complètement faux" : Arthur Vermeeren revient sur l'affaire qui avait enflammé les médias français

"C'est complètement faux" : Arthur Vermeeren revient sur l'affaire qui avait enflammé les médias français

16:30
"Le côté obscur du football" : l'interview de Thomas Meunier qui fait grand bruit en Angleterre

"Le côté obscur du football" : l'interview de Thomas Meunier qui fait grand bruit en Angleterre

15:30
"Ils ont transféré pour 30 millions et qu'ont-ils créé ?" : Vanderbiest relativise après la défaite

"Ils ont transféré pour 30 millions et qu'ont-ils créé ?" : Vanderbiest relativise après la défaite

12:30
2
"L'une des périodes les plus difficiles" : les dessous des difficultés de Kevin De Bruyne à Naples

"L'une des périodes les plus difficiles" : les dessous des difficultés de Kevin De Bruyne à Naples

15:00
Le vrai baptême du feu sera mercredi pour Andrew Omobamidele : "Je manque encore d'automatismes"

Le vrai baptême du feu sera mercredi pour Andrew Omobamidele : "Je manque encore d'automatismes"

12:00
"On prend chacun de la place" : Vincent Euvrard très transparent sur sa relation avec Marc Wilmots

"On prend chacun de la place" : Vincent Euvrard très transparent sur sa relation avec Marc Wilmots

13:30
Le club ne devrait pas en rester là : de graves incidents entre supporters et forces de l'ordre en D1B

Le club ne devrait pas en rester là : de graves incidents entre supporters et forces de l'ordre en D1B

14:00
Une première qui en appelle d'autres ? La carte noire arrive dans le monde du football

Une première qui en appelle d'autres ? La carte noire arrive dans le monde du football

13:00
Voici quand se tiendra le procès du rachat d'Anderlecht opposant Marc Coucke à l'ancienne direction du club

Voici quand se tiendra le procès du rachat d'Anderlecht opposant Marc Coucke à l'ancienne direction du club

10:00
Encore deux blessés pour David Hubert : la composition probable de l'Union contre Lommel

Encore deux blessés pour David Hubert : la composition probable de l'Union contre Lommel

11:00
César Huerta n'est pas le seul Mexicain de Pro League à être rentré au pays cet été

César Huerta n'est pas le seul Mexicain de Pro League à être rentré au pays cet été

11:20
Vitor Bruno l'a mentionné en conférence de presse : Adriano Bertaccini peut-il faire son grand retour ?

Vitor Bruno l'a mentionné en conférence de presse : Adriano Bertaccini peut-il faire son grand retour ?

09:00
1
Un promu qui a l'oeil : "Cinq des transferts de l'Union Saint-Gilloise étaient aussi sur notre liste"

Un promu qui a l'oeil : "Cinq des transferts de l'Union Saint-Gilloise étaient aussi sur notre liste"

10:30
Vitor Bruno une nouvelle fois fier de son équipe : "On doit mieux faire, mais mes joueurs ont tout donné"

Vitor Bruno une nouvelle fois fier de son équipe : "On doit mieux faire, mais mes joueurs ont tout donné"

08:20
3
Max Dean sera-t-il bientôt prêt à faire son retour ? "Il traverse une période difficile"

Max Dean sera-t-il bientôt prêt à faire son retour ? "Il traverse une période difficile"

09:30
Le Standard doit rééditer ses performances de la saison dernière au Kuipje

Le Standard doit rééditer ses performances de la saison dernière au Kuipje

08:40
Vitor Bruno donne des nouvelles de Giulian Biancone, sorti blessé à 5 jours de la réception de Lyon

Vitor Bruno donne des nouvelles de Giulian Biancone, sorti blessé à 5 jours de la réception de Lyon

23:35
2
LIVE : Coosemans a sauvé le 1-1, Anderlecht souffre Live

LIVE : Coosemans a sauvé le 1-1, Anderlecht souffre

22:32
Arthur Vermeeren, le retour imprévu : "Certains parlent comme si ma carrière était déjà finie..."

Arthur Vermeeren, le retour imprévu : "Certains parlent comme si ma carrière était déjà finie..."

07:40
La défense solide, certains pas à niveau : les cotes des Mauves à Malines

La défense solide, certains pas à niveau : les cotes des Mauves à Malines

23:10
Un vrai film : Romelu Lukaku ne changera finalement pas d'entraîneur en Turquie

Un vrai film : Romelu Lukaku ne changera finalement pas d'entraîneur en Turquie

08:00
Anderlecht a souffert, mais prend les trois points Derrière les Casernes

Anderlecht a souffert, mais prend les trois points Derrière les Casernes

22:39
Quel rôle pour Kevin De Bruyne à 35 ans ? Naples a changé sa façon de l'utiliser

Quel rôle pour Kevin De Bruyne à 35 ans ? Naples a changé sa façon de l'utiliser

07:20
Les Rouches en quête d'un 12/12 : voici les compositions probables de Westerlo - Standard

Les Rouches en quête d'un 12/12 : voici les compositions probables de Westerlo - Standard

06:00
Coup dur pour Anderlecht : sortie d'un cadre sur blessure, une recrue en profite pour faire ses débuts

Coup dur pour Anderlecht : sortie d'un cadre sur blessure, une recrue en profite pour faire ses débuts

21:49
La Belgique perd-elle trop de binationaux ? Un dossier que l'Union belge ne peut plus ignorer

La Belgique perd-elle trop de binationaux ? Un dossier que l'Union belge ne peut plus ignorer

07:00
2
Un club belge bientôt racheté ? Un fonds d'investissement américain s'intéresse à la Pro League

Un club belge bientôt racheté ? Un fonds d'investissement américain s'intéresse à la Pro League

22:50
Vers un tête-à-tête en Challenger Pro League ? Le Beerschot et Dender prennent les devants

Vers un tête-à-tête en Challenger Pro League ? Le Beerschot et Dender prennent les devants

23:20
De quoi inspirer la Pro League ? Les Pays-Bas prennent une mesure radicale contre les feux d'artifice

De quoi inspirer la Pro League ? Les Pays-Bas prennent une mesure radicale contre les feux d'artifice

22:20
🎥 Premier but pour Leandro Trossard avec Besiktas : le Diable Rouge aurait pu s'offrir un doublé

🎥 Premier but pour Leandro Trossard avec Besiktas : le Diable Rouge aurait pu s'offrir un doublé

21:40
Une grande nouvelle pour Mika Godts : le Diable Rouge et sa femme Haifa font une annonce

Une grande nouvelle pour Mika Godts : le Diable Rouge et sa femme Haifa font une annonce

21:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 6
KV Malines KV Malines 0-1 Anderlecht Anderlecht
SK Beveren SK Beveren 2-0 STVV STVV
Westerlo Westerlo 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 20:45 Lommel SK Lommel SK
OH Louvain OH Louvain 20:45 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FC Bruges FC Bruges 13/09 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 13/09 La Gantoise La Gantoise
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/09 Charleroi Charleroi
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 13/09 KV Courtrai KV Courtrai

Dernières réactions

El Malvario El Malvario a propos de La Belgique perd-elle trop de binationaux ? Un dossier que l'Union belge ne peut plus ignorer Union 60 Union 60 a propos de "Ils ont transféré pour 30 millions et qu'ont-ils créé ?" : Vanderbiest relativise après la défaite El Malvario El Malvario a propos de Vitor Bruno donne des nouvelles de Giulian Biancone, sorti blessé à 5 jours de la réception de Lyon El Malvario El Malvario a propos de Vitor Bruno une nouvelle fois fier de son équipe : "On doit mieux faire, mais mes joueurs ont tout donné" Pogi Pogi a propos de Vincent Euvrard revient sur l'intérêt du Standard pour Norman Bassette : "Son nom était sur la table, mais..." Pogi Pogi a propos de Vitor Bruno l'a mentionné en conférence de presse : Adriano Bertaccini peut-il faire son grand retour ? Union 60 Union 60 a propos de Et maintenant, que va faire l'Union d'Anouar Ait El Hadj ? David Hubert a fait son choix El Malvario El Malvario a propos de La RDC ne s'arrête pas là : un deuxième Diablotin rejoint les Léopards JoBg JoBg a propos de Anthony Sibierski explique pourquoi Anderlecht n'a finalement pas signé Santi Garcia Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Kompany a fait son choix pour le Ballon d'Or : "Ces gars faisaient partie d'une équipe qui a inscrit 182 buts" Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved