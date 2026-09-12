🎥 Même nos journalistes l'auraient mise au fond : Luis Vazquez s'offre le raté de l'année en Angleterre

Cet été, Luis Vazquez a quitté Anderlecht pour Birmingham. Les débuts y sont assez laborieux, avec encore un énorme raté cette après-midi. L'Argentin n'avait littéralement plus qu'à pousser le ballon au fond des filets.

Lors de son prêt à Getafe, Luis Vazquez avait retrouvé le sourire avec du soleil, un entraîneur qui lui fait confiance et parle sa langue, ainsi que trois buts en Liga. L'Argentin aurait beaucoup aimer y revenir cet été.

Vazquez se cherche encore à Birmingham

Mais sa bonne deuxième partie de saison n'a finalement servi qu'à amener un peu plus d'argent sur la table pour Anderlecht. Les Mauves l'ont vendu pour 3,50 millions d'euros au plus offrant, c'est à dire Birmingham, qui a presque permis au Sporting d'amortir ses frais de transfert d'il y a trois ans.

Une bonne affaire pour la direction anderlechtoise, sans doute un peu moins pour le joueur, qui grimace un peu sous la grisaille anglaise. Il n'a d'ailleurs commencé aucun des sept matchs de Championship depuis le début de saison.

Un raté monumental

Cette après-midi, il est rentré lors de la dernière demi-heure lors du déplacement à Derby County (où Mohammed Fuseini était titulaire). L'Argentin a bien cru inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs après une balle repoussée au petit rectangle par le gardien local.

#BCFC striker Luis Vasquez with the worst miss you'll ever see in your life.



Harder to miss than score. pic.twitter.com/FPBEK4xlRY



— Alex Linardos (@alex_linardos) September 12, 2026

Mais l'Argentin s'est offert le raté de la saison : sans plus personne pour s'interposé et à un mètre des cages, il a envoyé le ballon au dernier étage de la tribune. Même si son équipe a fini par l'emporter, cela ne l'aidera pas à reprendre confiance...