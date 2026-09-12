🎥 Une montée au jeu fracassante : Diego Moreira plante un doublé et permet à Milan d'arracher un point

Fabien Chaliaud, journaliste football
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🎥 Une montée au jeu fracassante : Diego Moreira plante un doublé et permet à Milan d'arracher un point
Photo: © photonews
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Malmené sur la pelouse du Stadio Olimpico face à la Lazio, Ruben Amorim, l'entraîneur de l'AC Milan, a sorti un joker belge de son chapeau. Avec effet, puisque Diego Moreira a réussi un doublé et permis aux "Rossoneri" de repartir de la Ville Éternelle avec une unité.

C'est ce qui s'appelle changer le cours d'un match. Alors que l'AC Milan était mené 2-0 à la pause après une première période largement dominée par la Lazio, Ruben Amorim a alors sorti un atout de sa manche : Diego Moreira. On avait vu son impact en sortie de banc contre le Sénégal à la Coupe du monde, les Milanais en ont profité ce samedi. Ils ont trouvé les ressources pour revenir dans la rencontre grâce à un doublé du jeune international belge.

Profondeur et agressivité

Diego Moreira a foulé le pré dès le début du deuxième acte et n'a pas tardé à se mettre en évidence. Les "Rossoneri" ont montré plus de percussion et ont mis plus de vitesse dans leur jeu. L'ailier belge a réussi à destabiliser une défense laziale qui semblait parfaitement maître de son sujet jusque là. L'activité de Diego Moreira a rapidement apporté davantage de profondeur et d’agressivité.

Ces bonnes intentions ont été récompensées peu après l'heure de jeu. Le jeune Diable rouge a réduit l’écart après avoir été parfaitement servi par Christian Pulisic. Et il ne s'est pas seulement contenter de relancer les siens puisque, quelques instants plus tard, il a récidivé, cette fois sur une offrande d'Adrien Rabiot.

La Lazio n'en croyait pas ses yeux. Elle qui pensait se diriger vers une victoire tout en contrôle venait de se faire retourner en quelques instants par un jeune ailier plein de fougue. La fin du match sera sifflé sur ce score de parité de 2-2.

L'homme du réveil

Au-delà de ce doublé, c’est surtout l'impact direct à la sortie du banc de Diego Moreira qui a marqué les esprits des observateurs italiens. Comme contre le Sénégal au Mondial, l'ancien strasbourgeois a semblé incarner d'une équipe jusque là malmenée, voire amorphe. Ruben Amorim vient en tout cas de comprendre qu'il disposait d'une sacrée arme supplémentaire dans son armada offensive.

Arrivé à Milan cet été avec un gros prix de transfert au-dessus de sa tête, Diego Moreira ne pouvait rêver meilleur moyen de marquer les esprits et de - déjà - se mettre les tifosi "rossoneri" en poche.

 

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