"Ça ne sent pas bon" : les premiers échos sur la blessure de Kevin Mac Allister assez pessimistes

Scott Crabbé depuis le Parc Duden
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"Ça ne sent pas bon" : les premiers échos sur la blessure de Kevin Mac Allister assez pessimistes
Photo: © photonews
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L'Union Saint-Gilloise s'est imposé sans trembler contre Lommel. Mais la fête a été gâchée par la sortie sur blessure de Kevin Mac Allister. David Hubert s'est exprimé sur l'état de son capitaine en conférence de presse.

C'était encore dans l'euphorie du 3-0. Le Parc Duden fêtait le premier but d'Ilan Hurtevent sous le maillot saint-gillois. Avant de revenir assez abruptement à la réalité en voyant Kevin Mac Allister ne pas se relever.

Une blessure longue durée pour Mac Allister

Victime d'un choc au genou assez sec, le défenseur argentin se tordait de douleur. S'il a tout de même finit par sortir sans aller sur la civière, il est directement rentré au vestiaire et a laissé échappé quelques larmes.

Interrogé à son sujet en conférence de presse, David Hubert n'avait encore que peu d'éléments : "Nous n'avons pas pas encore d'IRM ici. C'est cliché, mais il faudra attendre l'examen de début de semaine".

Cette fois, la douleur était trop vive

"Mais ça ne sent pas bon. Quand on connaît le garçon, ça ne sent pas bon. Ce n'est pas le genre à rester par terre. Pas le genre à sortir. C'est le genre à connaître son corps. Je pense que c'est assez grave", souffle Hubert.

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Plus que jamais, l'Union sera au chevet de son capitaine, espérant qu'il ne soit pas indisponible trop longtemps. Parce qu'après avoir déjà perdu Ross Sykes et Christian Burgess pour des raisons différentes cet été, la défense saint-gilloise se remettrait difficilement d'une défection de son roquet argentin.

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