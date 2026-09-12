Arthur Vermeeren, le retour imprévu : "Certains parlent comme si ma carrière était déjà finie..."

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Arthur Vermeeren, le retour imprévu : "Certains parlent comme si ma carrière était déjà finie..."
Photo: © photonews
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Arthur Vermeeren a fait son retour à l'Antwerp cet été et il le reconnaît volontiers : ce n'était pas dans ses plans. Mais le Diable Rouge tient aussi à rappeler qu'il a à peine passé la vingtaine, et que sa carrière reste donc largement devant lui plutôt que derrière ...

Au fil de l'été, on se faisait du souci pour Arthur Vermeeren. Le milieu de terrain du RB Leipzig restait sur une saison très compliquée lors de laquelle il avait été prêté sans grand succès à l'Olympique de Marseille, alternant performances encourageantes et décevantes  puis passages sur le banc. 

Après 26 matchs, le bilan était globalement négatif et l'OM ne levait pas l'option d'achat. Vermeeren revenait donc en Allemagne où de toute évidence, il n'entrait pas dans les plans de son coach. Et en fin de mercato, surprise : à 21 ans seulement, Vermeeren... faisait son retour à l'Antwerp, qu'il avait quitté il y a trois ans pour l'Atletico Madrid. 

Arthur Vermeeren estime ne pas avoir vraiment commis d'erreur 

Une opportunité inouïe pour l'Antwerp, qui récupère son prodige en prêt. "Les choses ont beaucoup bougé durant le mercato. Il y a eu des discussions avec des clubs, je pouvais partir, puis finalement pas... Ça a été difficile de trouver quelque chose", reconnaît Arthur Vermeeren dans Het Nieuwsblad. "Mais que ce soit clair : j'ai été totalement convaincu au moment de choisir l'Antwerp". 

Un club où, évidemment, il a été accueilli à bras ouverts. "Cela a aidé que Marc Overmars connaisse mes qualités. Je savais que la porte de l'Antwerp restait toujours ouverte", se réjouit le Diable Rouge. "De mauvais choix ? Je ne dirais pas qu'il y en a vraiment eu. Les gens ne connaissent pas toutes les circonstances qu'il y a derrière, et dont je ne veux pas forcément parler". 

Son départ à même pas 19 ans pour l'Atletico Madrid n'était *peut-être pas le bon choix" avec du recul mais Vermeeren estime qu'à l'époque, tout semblait indiquer que ça l'était. "Même pas 10% des gens savent ce qui se passe en coulisses. Ceux qui ne me connaissent pas et ne m'ont jamais parlé, je me soucie peu de leur opinion", lâche-t-il.

Lire aussi… Hans Vanaken absent face à l'Antwerp ce dimanche ? Ivan Leko donne de ses nouvelles

Un retour pas prévu à l'Antwerp 

"Bien sûr, partir si jeune n'était pas facile. Et je n'ai encore que 21 ans. Certains font comme si j'en avais 35 et que ma carrière était déjà finie. À mon âge, on ne fait que la commencer". C'est en tout cas un nouveau départ pour Arthur Vermeeren, qui a immédiatement pris une place de titulaire à l'Antwerp. 

"Revenir ici a toujours été dans mes plans ... mais pas après un an et demi, non", concède Arthur Vermeeren. "Je ressens de la pression sur mes épaules, oui, car je veux me montrer et profiter de cet environnement familial pour me retrouver. Dans un an, je serai de retour à Leipzig". Si les choses n'ont "pas beaucoup changé" à Anvers en son absence en-dehors du terrain, Vermeeren sait aussi qu'il retrouve une équipe moins forte qu'à l'époque. "Je dois être réaliste concernant nos ambitions. Je ne peux pas arriver et dire que nous allons à nouveau faire le doublé. Mais quand je vois la mentalité de cette équipe, nous pouvons aller loin". 

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