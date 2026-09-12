Castagne prend un point à Anfield, Sels s'impose chez le bourreau du Club Bruges, Lavia joue 70 minutes

Titularisé par Alvarao Arbeloa, Timothy a largement contribué au premier point engrangé par Fulham cette saison. Matz Sels défendait les cages de Nottingham Forest contre Aston Villa, tombeur en milieu de semaine du Club de Bruges en Ligue des Champions. Romeo Lavia était de nouveau titulaire avec Chelsea contre le promu Hull City.

Alvaro Arbeloa semble faire confiance à Timothy Castagne qu'il a titularisé pour la quatrième fois de la saison en autant de matchs pour le déplacement des "Cottagers" à Liverpool. Pas de buts dans cette rencontre, mais le point du partage que Fulham, qui n'en avait pris aucun cette saison, était venu chercher. Les Londoniens remontent désormais à la 17e place du classement, alors que leur hôte du jour, accroché pour la troisième fois en quatre sorties, doit se contenter de la 6e place du classement avec 6 unités.

Sels toujours titulaire à Nottingham

Matz Sels défend toujours les perches de Nottingham, bien que le nouvel entraîneur Oliver Glasner ait tenté de lui mettre un concurrent dans les gants. En attendant, les "Garibaldis" se sont imposés à Villa Park 1-2. Aston Villa est toujours à la peine dans son championnat national, alors qu'il avait battu le Club de Bruges en milieu de semaine lors de la première journée de Ligue des Champions. Un succès qui n'a pas relancé la machine grippée des hommes d'Unai Emery.

Liam Delap a surpris les Villans en ouvrant la marque dès le retour des vestiaires (46e, 0-1) mais le Brésilien Alysson Santos a égalisé peu avant le dernier quart d'heure (74e, 1-1). Mais un autre Brésilien, évoluant dans le camp d'en face, Igor Jésus, a finalement offert la victoire à Nottingham en fin de rencontre (88e, 1-2).

La bande à Matz Sels remonte donc à la 10e place du classement. Aston Villa, toujours privé d'Amadou Onana, blessé au genou , n'a pas encore gagné en Premier League cette saison et pointe à la 19e place avec une seule unité au compteur.

Lavia toujours dans les petits papiers de Xabi Alonso

Romeo Lavia bénéficie toujours de la confiance de Xabi Alonso qui l'a titularisé ce samedi pour le match contre le promu du Hull City. Le milieu de terrain belge n'a cependant pas terminé la rencontre puisqu'il est sorti à 20 minutes de la fin. Mike Penders, désormais clairement le numéro 2 derrière l'expérimenté Emiliano Martinez, est resté sur le banc.





Côté sport, Chelsea a perdu deux unités dans l'aventure. Morgan Rogers a idéalement lancé les "Blues" (7e, 1-0) mais Mohamed Belloumi a remis les deux équipes à égalité peu avant la demi-heure (27e, 1-1) avant de s'offrir un doublé dans la foulée (34e, 1-2). L'un des hommes en forme du début de saison, le Brésilien Joao Pedro, a égalisé peu après l'heure de jeu (66e, 2-2). Avec 7 unités au compteur, Chelsea pointe à la 4e place du classement.

Hull, toujours invaincu depuis son retour parmi l'élite du football anglais, jouait à nouveau sans notre compatriote Eliot Matazo. L'ancien de Monaco et de l'Antwerp est toujours blessé.