César Huerta n'est pas le seul Mexicain de Pro League à être rentré au pays cet été

César Huerta a quitté le RSC Anderlecht cet été et est retourné au Mexique, retrouvant les Pumas UNAM dont il avait débarqué en janvier 2025. Mais il n'aura pas été le seul Mexicain à rentrer au pays : le Cercle de Bruges a annoncé prêter Heriberto Jurado à Puebla pour la saison à venir.

Après "Chino" Huerta, un second joueur mexicain quitte la Jupiler Pro League durant ce mercato hivernal. Heriberto Jurado (21 ans) quitte en effet le Cercle de Bruges. Il est prêté au club mexicain de Puebla pour la durée de la saison à venir.

Heriberto Jurado était arrivé en février 2025 au Cercle de Bruges, un mois après que son compatriote César Huerta ait débarqué des Pumas UNAM. Jurado avait quant à lui signé en provenance de Necaxa, son club formateur.

Jurado ne s'est pas imposé au Cercle de Bruges

Le latéral gauche avait signé jusqu'en 2028, mais il n'a jusqu'à présent pas vraiment réussi à convaincre les Groen & Zwart. Jurado n'a en effet disputé que 12 matchs depuis sa signature, et n'est pas du tout entré en action cette saison au Cercle.

L'international olympique mexicain fait donc son retour au pays et signe à Puebla, actuel 6e du championnat du Mexique. Ironie du sort, Puebla vient de l'emporter en championnat face à... Necaxa, le club formateur d'Heriberto Jurado.



En 12 rencontres avec les Groen & Zwart, Heriberto Jurado aura inscrit un but, lors d'un match de Coupe de Belgique face au KV Courtrai.