César Huerta n'est pas le seul Mexicain de Pro League à être rentré au pays cet été

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
César Huerta n'est pas le seul Mexicain de Pro League à être rentré au pays cet été
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

César Huerta a quitté le RSC Anderlecht cet été et est retourné au Mexique, retrouvant les Pumas UNAM dont il avait débarqué en janvier 2025. Mais il n'aura pas été le seul Mexicain à rentrer au pays : le Cercle de Bruges a annoncé prêter Heriberto Jurado à Puebla pour la saison à venir.

Après "Chino" Huerta, un second joueur mexicain quitte la Jupiler Pro League durant ce mercato hivernal. Heriberto Jurado (21 ans) quitte en effet le Cercle de Bruges. Il est prêté au club mexicain de Puebla pour la durée de la saison à venir. 

Heriberto Jurado était arrivé en février 2025 au Cercle de Bruges, un mois après que son compatriote César Huerta ait débarqué des Pumas UNAM. Jurado avait quant à lui signé en provenance de Necaxa, son club formateur.

Jurado ne s'est pas imposé au Cercle de Bruges 

Le latéral gauche avait signé jusqu'en 2028, mais il n'a jusqu'à présent pas vraiment réussi à convaincre les Groen & Zwart. Jurado n'a en effet disputé que 12 matchs depuis sa signature, et n'est pas du tout entré en action cette saison au Cercle.

L'international olympique mexicain fait donc son retour au pays et signe à Puebla, actuel 6e du championnat du Mexique. Ironie du sort, Puebla vient de l'emporter en championnat face à... Necaxa, le club formateur d'Heriberto Jurado.


En 12 rencontres avec les Groen & Zwart, Heriberto Jurado aura inscrit un but, lors d'un match de Coupe de Belgique face au KV Courtrai. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis OH Louvain - Cercle de Bruges en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Cercle de Bruges
OH Louvain
Heriberto Jurado

Plus de news

"L'une des périodes les plus difficiles" : les dessous des difficultés de Kevin De Bruyne à Naples

"L'une des périodes les plus difficiles" : les dessous des difficultés de Kevin De Bruyne à Naples

15:00
Officiel : un ancien flop d'Anderlecht rompt son contrat en Arabie saoudite

Officiel : un ancien flop d'Anderlecht rompt son contrat en Arabie saoudite

14:30
"On prend chacun de la place" : Vincent Euvrard très transparent sur sa relation avec Marc Wilmots

"On prend chacun de la place" : Vincent Euvrard très transparent sur sa relation avec Marc Wilmots

13:30
Le club ne devrait pas en rester là : de graves incidents entre supporters et forces de l'ordre en D1B

Le club ne devrait pas en rester là : de graves incidents entre supporters et forces de l'ordre en D1B

14:00
"Ils ont transféré pour 30 millions et qu'ont-ils créé ?" : Vanderbiest relativise après la défaite

"Ils ont transféré pour 30 millions et qu'ont-ils créé ?" : Vanderbiest relativise après la défaite

12:30
1
Une première qui en appelle d'autres ? La carte noire arrive dans le monde du football

Une première qui en appelle d'autres ? La carte noire arrive dans le monde du football

13:00
Le vrai baptême du feu sera mercredi pour Andrew Omobamidele : "Je manque encore d'automatismes"

Le vrai baptême du feu sera mercredi pour Andrew Omobamidele : "Je manque encore d'automatismes"

12:00
Encore deux blessés pour David Hubert : la composition probable de l'Union contre Lommel

Encore deux blessés pour David Hubert : la composition probable de l'Union contre Lommel

11:00
Un promu qui a l'oeil : "Cinq des transferts de l'Union Saint-Gilloise étaient aussi sur notre liste"

Un promu qui a l'oeil : "Cinq des transferts de l'Union Saint-Gilloise étaient aussi sur notre liste"

10:30
Voici quand se tiendra le procès du rachat d'Anderlecht opposant Marc Coucke à l'ancienne direction du club

Voici quand se tiendra le procès du rachat d'Anderlecht opposant Marc Coucke à l'ancienne direction du club

10:00
Max Dean sera-t-il bientôt prêt à faire son retour ? "Il traverse une période difficile"

Max Dean sera-t-il bientôt prêt à faire son retour ? "Il traverse une période difficile"

09:30
Le Standard doit rééditer ses performances de la saison dernière au Kuipje

Le Standard doit rééditer ses performances de la saison dernière au Kuipje

08:40
Vitor Bruno l'a mentionné en conférence de presse : Adriano Bertaccini peut-il faire son grand retour ?

Vitor Bruno l'a mentionné en conférence de presse : Adriano Bertaccini peut-il faire son grand retour ?

09:00
1
Vitor Bruno une nouvelle fois fier de son équipe : "On doit mieux faire, mais mes joueurs ont tout donné"

Vitor Bruno une nouvelle fois fier de son équipe : "On doit mieux faire, mais mes joueurs ont tout donné"

08:20
3
Arthur Vermeeren, le retour imprévu : "Certains parlent comme si ma carrière était déjà finie..."

Arthur Vermeeren, le retour imprévu : "Certains parlent comme si ma carrière était déjà finie..."

07:40
Un vrai film : Romelu Lukaku ne changera finalement pas d'entraîneur en Turquie

Un vrai film : Romelu Lukaku ne changera finalement pas d'entraîneur en Turquie

08:00
Quel rôle pour Kevin De Bruyne à 35 ans ? Naples a changé sa façon de l'utiliser

Quel rôle pour Kevin De Bruyne à 35 ans ? Naples a changé sa façon de l'utiliser

07:20
Les Rouches en quête d'un 12/12 : voici les compositions probables de Westerlo - Standard

Les Rouches en quête d'un 12/12 : voici les compositions probables de Westerlo - Standard

06:00
La Belgique perd-elle trop de binationaux ? Un dossier que l'Union belge ne peut plus ignorer

La Belgique perd-elle trop de binationaux ? Un dossier que l'Union belge ne peut plus ignorer

07:00
Vitor Bruno donne des nouvelles de Giulian Biancone, sorti blessé à 5 jours de la réception de Lyon

Vitor Bruno donne des nouvelles de Giulian Biancone, sorti blessé à 5 jours de la réception de Lyon

23:35
2
LIVE : Coosemans a sauvé le 1-1, Anderlecht souffre Live

LIVE : Coosemans a sauvé le 1-1, Anderlecht souffre

22:32
La défense solide, certains pas à niveau : les cotes des Mauves à Malines

La défense solide, certains pas à niveau : les cotes des Mauves à Malines

23:10
Un club belge bientôt racheté ? Un fonds d'investissement américain s'intéresse à la Pro League

Un club belge bientôt racheté ? Un fonds d'investissement américain s'intéresse à la Pro League

22:50
Anderlecht a souffert, mais prend les trois points Derrière les Casernes

Anderlecht a souffert, mais prend les trois points Derrière les Casernes

22:39
Vers un tête-à-tête en Challenger Pro League ? Le Beerschot et Dender prennent les devants

Vers un tête-à-tête en Challenger Pro League ? Le Beerschot et Dender prennent les devants

23:20
Coup dur pour Anderlecht : sortie d'un cadre sur blessure, une recrue en profite pour faire ses débuts

Coup dur pour Anderlecht : sortie d'un cadre sur blessure, une recrue en profite pour faire ses débuts

21:49
De quoi inspirer la Pro League ? Les Pays-Bas prennent une mesure radicale contre les feux d'artifice

De quoi inspirer la Pro League ? Les Pays-Bas prennent une mesure radicale contre les feux d'artifice

22:20
🎥 Premier but pour Leandro Trossard avec Besiktas : le Diable Rouge aurait pu s'offrir un doublé

🎥 Premier but pour Leandro Trossard avec Besiktas : le Diable Rouge aurait pu s'offrir un doublé

21:40
Une grande nouvelle pour Mika Godts : le Diable Rouge et sa femme Haifa font une annonce

Une grande nouvelle pour Mika Godts : le Diable Rouge et sa femme Haifa font une annonce

21:30
Encore sans Julien Duranville : Lyon devra compter sur Lois Openda pour son déplacement à Paris

Encore sans Julien Duranville : Lyon devra compter sur Lois Openda pour son déplacement à Paris

21:00
Une situation chaotique à Fenerbahçe : un ancien entraîneur de Pro League va coacher Romelu Lukaku

Une situation chaotique à Fenerbahçe : un ancien entraîneur de Pro League va coacher Romelu Lukaku

20:30
Et maintenant, que va faire l'Union d'Anouar Ait El Hadj ? David Hubert a fait son choix

Et maintenant, que va faire l'Union d'Anouar Ait El Hadj ? David Hubert a fait son choix

19:30
3
Du nouveau pour Kos Karetsas après sa sortie sur civière : Dortmund fait le point

Du nouveau pour Kos Karetsas après sa sortie sur civière : Dortmund fait le point

20:00
La RDC ne s'arrête pas là : un deuxième Diablotin rejoint les Léopards

La RDC ne s'arrête pas là : un deuxième Diablotin rejoint les Léopards

19:46
1
"C'est super important de réagir maintenant" : Charleroi déjà face à un moment décisif ?

"C'est super important de réagir maintenant" : Charleroi déjà face à un moment décisif ?

18:40
Hans Vanaken absent face à l'Antwerp ce dimanche ? Ivan Leko donne de ses nouvelles

Hans Vanaken absent face à l'Antwerp ce dimanche ? Ivan Leko donne de ses nouvelles

18:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 6
KV Malines KV Malines 0-1 Anderlecht Anderlecht
SK Beveren SK Beveren 16:00 STVV STVV
Westerlo Westerlo 18:15 Standard Standard
Union SG Union SG 20:45 Lommel SK Lommel SK
OH Louvain OH Louvain 20:45 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FC Bruges FC Bruges 13/09 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 13/09 La Gantoise La Gantoise
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/09 Charleroi Charleroi
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 13/09 KV Courtrai KV Courtrai

Dernières réactions

Union 60 Union 60 a propos de "Ils ont transféré pour 30 millions et qu'ont-ils créé ?" : Vanderbiest relativise après la défaite El Malvario El Malvario a propos de Vitor Bruno donne des nouvelles de Giulian Biancone, sorti blessé à 5 jours de la réception de Lyon El Malvario El Malvario a propos de Vitor Bruno une nouvelle fois fier de son équipe : "On doit mieux faire, mais mes joueurs ont tout donné" Pogi Pogi a propos de Vincent Euvrard revient sur l'intérêt du Standard pour Norman Bassette : "Son nom était sur la table, mais..." Pogi Pogi a propos de Vitor Bruno l'a mentionné en conférence de presse : Adriano Bertaccini peut-il faire son grand retour ? Union 60 Union 60 a propos de Et maintenant, que va faire l'Union d'Anouar Ait El Hadj ? David Hubert a fait son choix El Malvario El Malvario a propos de La RDC ne s'arrête pas là : un deuxième Diablotin rejoint les Léopards JoBg JoBg a propos de Anthony Sibierski explique pourquoi Anderlecht n'a finalement pas signé Santi Garcia Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Kompany a fait son choix pour le Ballon d'Or : "Ces gars faisaient partie d'une équipe qui a inscrit 182 buts" QuickPick QuickPick a propos de Un ancien de Charleroi aperçu au Mambourg : "J'ai beaucoup de souvenirs ici" Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved