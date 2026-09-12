"C'est complètement faux" : Arthur Vermeeren revient sur l'affaire qui avait enflammé les médias français

Depuis son départ à 20 millions de l'Antwerp, Arthur Vermeeren a éprouvé quelques difficultés à se stabiliser. Tant à l'Atletico Madrid qu'à Leipzig ou Marseille, s'imposer comme titulaire dans la durée s'est avéré difficile. Le joueur revient sur sa dernière expérience en date du côté du Vélodrome.

Chez les Phocéens, Arthur Vermeeren a pourtant bien commencé. D'abord en montant au jeu, puis comme titulaire. C'est en janvier que la situation a commencé à se gâter. "J’avais effectivement bien commencé. Jusqu’à ce déplacement à Nantes. J'y au été exclu, un stupide carton rouge. Cela a tout changé pour moi", raconte-t-il dans Het Laatste Nieuws.

Son entraîneur Roberto De Zerbi s’était alors montré critique, affirmant qu’il devait "constamment jouer les psychologues". Vermeeren n’a toutefois pas pris ces propos personnellement. "Il m’accordait beaucoup de confiance. Quand on commet une telle erreur, il faut en assumer les conséquences".

Un passage à Marseille sous tension

Dans les semaines qui ont suivi, Vermeeren n'a pratiquement plus eu voie au chapitre. "C’était difficile. Certains coéquipiers disent alors que ce n’est pas juste, mais au final, cela fait partie du football".

Il a ensuite encore discuté à plusieurs reprises avec De Zerbi, mais ne souhaite pas révéler ce qui s’est exactement dit. "Je garde pour moi ce qu’il m’a raconté. Il est d’ailleurs parti quelque temps plus tard".

Une altercation avec Kondogbia

Durant son passage à Marseille, Vermeeren a également fait parler de lui pour un accrochage. Il se serait battu à l’entraînement avec Geoffrey Kondogbia. Mais à l'entendre, la médiatisation de l'altercation a été disproportionnée.



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"C’est complètement faux. Les médias en ont fait tout un cirque". Selon Vermeeren, il s’agissait simplement d’un entraînement particulièrement intense après une défaite, avec surtout des remplaçants et des joueurs restés sur le banc. "Ce sont les entraînements les plus difficiles mentalement. Et oui, c’était assez musclé. Il y a eu des duels engagés et de la frustration. Mais ce n'était pas une bagarre".