"C'est le numéro un" : Arnaud Bodart devra se battre avec un ancien gardien de Pro League pour sa place

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Arnaud Bodart va quitter le LOSC et rejoindre Le Havre. Selon l’expert mercato Sacha Tavolieri, un accord a été trouvé entre le HAC et la formation lilloise. Les Havrais vont utiliser leur joker médical pour recruter le portier belge de 28 ans. Il sera à la lutte avec un autre visage connu de Pro League.





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