"C'est le numéro un" : Arnaud Bodart devra se battre avec un ancien gardien de Pro League pour sa place

"C'est le numéro un" : Arnaud Bodart devra se battre avec un ancien gardien de Pro League pour sa place
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Arnaud Bodart va quitter le LOSC et rejoindre Le Havre. Selon l’expert mercato Sacha Tavolieri, un accord a été trouvé entre le HAC et la formation lilloise. Les Havrais vont utiliser leur joker médical pour recruter le portier belge de 28 ans. Il sera à la lutte avec un autre visage connu de Pro League.

Scott Crabbé

Arnaud Bodart devra se battre avec Gauthier Gallon pour sa place

L'arrivée d'Arnaud Bodart au Havre comme joker médical de Lionel Mpasi n'est pas encore officielle mais déjà dans toutes les têtes. L'ancien gardien du Standard sera-t-il numéro un ? Ce soir, c'est Gauthier Gallon, arrivé libre de Dender cet été, qui sera dans les buts contre Angers. L'entraîneur Didier Digard confirme : Gallon aura pleinement sa chance. "À partir du moment où Gauthier va jouer ce match, il est le numéro un. On cherche simplement le meilleur gardien possible pour faire partie de notre groupe. Après, c'est la vérité du terrain, mais si Gauthier est performant, il n'a pas de raison de ne pas continuer à jouer", a-t-il déclaré en conférence de presse, relayé par L'Equipe.

Arnaud Bodart va quitter le LOSC et rejoindre Le Havre. Selon l’expert mercato Sacha Tavolieri, un accord a été trouvé entre le HAC et la formation lilloise. Les Havrais vont utiliser leur joker médical pour recruter le portier belge de 28 ans.

L'ancien gardien du Standard de Liège va passer sa visite médicale ce vendredi après-midi. Si celle-ci est bel et bien réussie, il s'engagera ensuite au Havre. Le gardien belge avait été relégué dans la hiérarchie des gardiens au LOSC suite à l'arrivée d'Orlando Gill.

À la recherche d'un nouveau challenge, il a ainsi finalement trouvé une solution. Arnaud Bodart va remplacer Lionel Mpasi, qui s'est blessé gravement face à Brest le 5 septembre dernier. Le portier congolais a été touché après avoir réalisé un gros arrêt dans le temps additionnel sur un lob de Joris Chotard. Il s'est blessé à la retombée. Le diagnostic est ensuite tombé. Il souffre d'une rupture du tendon d'Achille. Il a désormais été opéré avec succès et manquera une très grande partie de la saison.

Le Havre utilise son joker médical pour recruter Arnaud Bodart

Le Havre a ainsi pu utiliser son joker médical. Un club peut recruter un joueur en dehors de la période normale de mercato lorsqu'il subit certaines situations médicales graves.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Arnaud Bodart, lui, trouve une porte de sortie inespérée. Il se battra avec Gauthier Gallon pour une place au poste de numéro un.

Une porte de sortie après une saison compliquée à Lille

Arnaud Bodart va ainsi quitter les Dogues qu'il avait rejoints en juillet 2025 après un passage à Metz. Il n'a jamais réellement su s'y imposer. Son contrat avec Lille arrivera à son terme le 30 juin 2027. On ignore pour l'instant la nature de l'opération.

Le gardien belge compte cinq apparitions sous les couleurs lilloises. Il n'a réalisé qu'une seule clean sheet dans ces cinq rencontres qu'il a disputées.

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