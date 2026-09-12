Coup d'arrêt brutal pour les Rouches : les notes du Standard après la défaite à Westerlo

Dans une rencontre à cinq buts, le Standard s'est incliné sur la pelouse de Westerlo, ce samedi dans le cadre de la sixième journée de Pro League. Punis par deux phases arrêtées notamment, les Rouches concèdent au Kuipje leur première défaite de la saison. Voici les notes qui leur ont été attribuées.

Matthieu Epolo (5)

Sa vue est masquée par Saito et Fossey sur le but de Bassette. Il ne peut rien non plus sur les troisième et quatrième but, mais doit se montrer plus prompt devant Sandra sur le deuxième.

Marlon Fossey (4)

Des efforts, mais vraiment trop de déchet offensivement, notamment dans ses centres. Pas non plus intransigeant défensivement.

Ibrahim Karamoko (5)



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Manque son intervention devant Bassette sur le 1-0. Une de ses têtes devient un peu chanceusement un assist pour Nsimba. Le meilleur défenseur du Standard dans les duels et les interventions.

Ibe Hautekiet (4)

Sa perte de balle au milieu de terrain est l'élément déclencheur de l'ouverture du score. A connu des jours meilleurs.

Tobias Mohr (3)

Trop tendre sur la remontée de ballon de Congreve qui amène le 1-0. Son grand cœur et sa formation d'ailier le poussent vers l'avant, jusqu'à en oublier son dos. Pas assez de justesse.

Alexis Trouillet (6)

Pas une mauvaise prestation, de bonnes choses. Mais aussi, comme ses coéquipiers, un manque récurrent de justesse qui a coûté des actions.

Rayan Touzghar (5)

Souvent loin de son homme en phase défensive, pas assez tourné vers l'avant au ballon. Pas sa meilleure prestation.

Casper Nielsen (5)

Aurait pu superbement ouvrir le score après deux minutes. Il est généralement celui qui amène la précision, la justesse et le bon geste. Il n'a, cette fois, pas réussi.

Bernard Nguene (4)

Brouillon, voire maladroit dans des actions où il aurait pu faire la différence. De l'envie mais pas assez de qualité dans sa prestation.

Adnane Abid (6)

Pas la même justesse dans son jeu que la semaine dernière. Le but égalisateur, mais pas assez de danger créé.

Dennis Ayensa (5)

Quasiment jamais servi, a traversé la rencontre sans la marquer de son empreinte. Remplacé à l'heure de jeu par Nsimba.

Salieu Drammeh (5)

Peu de danger amené durant sa demi-heure de temps de jeu. Pas eu l'apport escompté.

Sylvester Jasper (4)

Monté dans l'anonymat. Oublie Diong sur le 3-2.

Bruny Nsimba (6)

Une bonne montée au jeu avec une superbe reprise de volée pour égaliser. Elle ne ramène cependant aucun point.

Non notés : Henry Lawrence, Ryan Fosso.