"Ils ont transféré pour 30 millions et qu'ont-ils créé ?" : Vanderbiest relativise après la défaite

Le KV Malines méritait probablement un petit point ce vendredi face à Anderlecht, mais n'est pas parvenu à mettre le ballon au fond après avoir poussé pendant une bonne vingtaine de minutes. Les Sang & Or ont été applaudis par le public, conscient que le résultat ne reflétait probablement pas la physionomie du match dans son ensemble.

Après n’avoir pris que 2 points sur 15, personne ne s’attendait à voir Malines se ruer vers l’avant contre une équipe de la qualité d'Anderlecht. Toujours est-il que, sur le plan offensif, la première partie du match de vendredi soir a été particulièrement pauvre. "Si vous placez votre bloc bas et que vous n’avez pas les joueurs les plus rapides à l’avant, vous savez que vous dépendez des phases de transition ou des phases arrêtées. Ces moments se sont présentés. Soit nous avons fait de mauvais choix, soit les coups francs étaient mal tirés", reconnaît Frederic Vanderbiest après la rencontre.

Vanderbiest estime toutefois que l’adversaire n’a certainement pas fait mieux offensivement. "Je vais vous renvoyer la balle : qu’a créé Anderlecht avec sa possession en première mi-temps face à notre bloc bas ? Ils ont dépensé trente millions d’euros en transferts entrants. Nous avons vendu pour vingt millions, eux ont acheté pour trente millions. Nous avons peut-être acheté pour trois ou quatre millions".

Anderlecht a dépensé un peu moins de 30 millions en transferts

Il s'agit bien sûr de légères exagérations, dans les deux sens, de la part de l'exubérant coach malinois. Le KV Malines a vendu pour au moins douze millions d’euros, sans compter Makanza, parti jouer au Qatar. Le KV a ensuite recruté pour au moins 5,25 millions d’euros, sans tenir compte des transferts de Hjelde, Ayodele et Michez. De son côté, Anderlecht a en effet transféré pour 28,4 millions d’euros.

Sur ce dernier chiffre, Vanderbiest n’était donc pas très loin de la réalité. "Je m’attendais tout de même à ce qu’ils aient davantage de qualité avec le ballon que nous. Et ils n’ont pas créé plus d’occasions que nous. La seule différence, c’est qu’ils marquent et pas nous. C’est aussi simple que cela. Quand vous encaissez autant de buts au cours des dernières semaines, vous cherchez une bonne organisation, de la cohésion".

Vanderbiest veut voir ses joueurs se récompenser

Lire aussi… Le vrai baptême du feu sera mercredi pour Andrew Omobamidele : "Je manque encore d'automatismes"›

Dans les vingt dernières minutes, Vanderbiest a fait entrer des joueurs qu’il ne jugeait pas suffisamment en forme pour débuter, mais qui présentent un autre profil, avec davantage de vitesse. Cela faisait donc également partie du plan et le KV Malines, combatif, a ainsi pu se créer plusieurs occasions en fin de match. "La prochaine étape consiste à nous récompenser dans ces moments forts", conclut l'entraîneur des Sang & Or, dont le poste n'est pas encore en danger malgré ce début de saison délicat sur le plan comptable.