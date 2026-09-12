"Ils ont très mal géré ce dossier" : un club de Pro League a la dent dure contre Bruges

Scott Crabbé, journaliste football
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"Ils ont très mal géré ce dossier" : un club de Pro League a la dent dure contre Bruges
Photo: © photonews
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Le transfert avorté de Noah Adedeji-Sternberg de Genk vers le Club de Bruges a été l'un des dossiers brûlants de ce mercato estival. Le Racing a maintenu sa position, gardant finalement son joueur. Dimitri De Condé s'est exprimé sur le sujet. "C'était naïf de la part du Club Bruges", a-t-il notamment déploré.

Le Club de Bruges le voulait, le joueur voulait voir le deal se concrétiser, mais Genk n'a rien voulu savoir : Noah Adedeji-Sternberg a vécu un été très difficile. Après ce transfert manqué, il a également fallu digérer les sifflets des supporters, qui ont très peu goûté à ses envies de départs.

Genk déçu par l'attitude de Bruges

Dimitri De Condé, le directeur sportif à succès du Racing, ne pouvait pas passer à côté de ce dossier en abordant le mercato estival du club dans Het Laatste Nieuws.

"Le Club de Bruges a très mal évalué ce dossier. S'ils pensent pouvoir s'offrir l'un de nos meilleurs talents pour 6 millions d'euros, il font preuve de naïveté. Une telle offre dévalorise les joueurs et les met dans une situation psychologiquement difficile", avance-t-il.

Les Blauw en Zwart ont-ils dépassé les limites ?

Selon lui, les Blauw en Zwart ne cherchaient qu'à déstabiliser la concurrence : "Si je sais qu'un attaquant coûte dix millions d'euros et qu'on me dit en interne que mon budget est de cinq millions, je ne m'impliquerai tout simplement pas. Aussi pour éviter de rendre ce joueur fou de rage inutilement".


"La base, c'est le respect entre les clubs. Se tirer dessus à boulets rouges ne sert à rien, et je ne l'ai jamais fait", conclut-il fermement. Ambiance ambiance au sommet de la Pro League...

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