La Belgique perd-elle trop de binationaux ? Un dossier que l'Union belge ne peut plus ignorer

De plus en plus de binationaux formés en Belgique choisissent une autre sélection. Stanis Idumbo et Noah Mbamba sont les derniers à avoir rejoint la République Démocratique du Congo. Avant eux, plusieurs joueurs avaient pris une autre direction. Une situation qui pose des questions, mais qui ne doit pas inquiéter les Diables Rouges et on vous explique pourquoi.

La liste commence à devenir longue. En quelques années, plusieurs joueurs passés par les sélections de jeunes de la Belgique ont décidé de représenter un autre pays. Les derniers exemples sont Stanis Idumbo et Noah Mbamba. Tous les deux ont porté le maillot des Espoirs, mais ils ont été appelés pour la première fois par la République démocratique du Congo ce 11 septembre. Deux nouveaux choix qui relancent le débat autour des binationaux.

Une liste qui s'allonge au fil des années

La RDC avait convaincu Noah Sadiki, Ngal'ayel Mukau et Jorthy Mokio, qui avait même disputé un match avec les Diables Rouges contre l'Ukraine. D'autres pays ont attiré des joueurs passés par les sélections belges. Bilal El Khannouss, Ismael Saibari, Zakaria El Ouahdi, Rayane Bounida et Chemsdine Talbi ont choisi le Maroc. Konstantinos Karetsas a opté pour la Grèce et a disputé son premier match officiel avec cette sélection en mars 2025. Les cas se multiplient, avec des parcours et des raisons parfois très différents.

Pourquoi certains choisissent-ils une autre sélection ?

Pourquoi partir ? Chaque joueur a ses raisons. Certains peuvent estimer que leur chemin vers les Diables est trop compliqué et préfèrent rejoindre une sélection qui leur offre plus rapidement une place. À 20 ou 21 ans, attendre plusieurs saisons sans garantie n'est pas facile. D'autres font un choix beaucoup plus personnel. Le pays des parents, les liens familiaux et le sentiment d'appartenance peuvent peser au moment de décider quel maillot porter.

La Belgique doit-elle s'inquiéter ?

La Belgique doit-elle tirer la sonnette d'alarme ? Pas forcément. Tous les jeunes ne pourront devenir Diables Rouges et de nouveaux talents continueront d'arriver. La Fédération doit garder un œil sur les joueurs qui ont plusieurs nationalités et maintenir le contact avec eux. Un jeune doit savoir où il se situe et sentir qu'il est suivi. La Belgique doit éviter de perdre un joueur parce que le dialogue n'était pas présent.

Des choix parfois difficiles à accepter pour les supporters

Sur les réseaux sociaux, ces choix font beaucoup réagir. Les supporters se chambrent, certains parlent de trahison et les discussions entre Belges, Marocains, Congolais ou Grecs peuvent déraper. Porter le maillot d'un autre pays ne veut pas dire tourner le dos à la Belgique. Beaucoup de ces joueurs ont grandi entre plusieurs cultures et peuvent se sentir attachés à plusieurs pays. Leur décision mérite d'être respectée, même lorsqu'elle déçoit certains supporters.





La Belgique peut tenter de retenir un joueur, mais c'est lui qui choisit le pays qu'il veut représenter. Perdre certains binationaux fait partie du football international. Le plus important est de continuer à former des joueurs et de donner envie aux meilleurs de porter un jour le maillot des Diables Rouges.