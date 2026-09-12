La Belgique perd-elle trop de binationaux ? Un dossier que l'Union belge ne peut plus ignorer

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
La Belgique perd-elle trop de binationaux ? Un dossier que l'Union belge ne peut plus ignorer
Deviens fan de Belgique! 2668

De plus en plus de binationaux formés en Belgique choisissent une autre sélection. Stanis Idumbo et Noah Mbamba sont les derniers à avoir rejoint la République Démocratique du Congo. Avant eux, plusieurs joueurs avaient pris une autre direction. Une situation qui pose des questions, mais qui ne doit pas inquiéter les Diables Rouges et on vous explique pourquoi.

La liste commence à devenir longue. En quelques années, plusieurs joueurs passés par les sélections de jeunes de la Belgique ont décidé de représenter un autre pays. Les derniers exemples sont Stanis Idumbo et Noah Mbamba. Tous les deux ont porté le maillot des Espoirs, mais ils ont été appelés pour la première fois par la République démocratique du Congo ce 11 septembre. Deux nouveaux choix qui relancent le débat autour des binationaux.

Une liste qui s'allonge au fil des années

La RDC avait convaincu Noah Sadiki, Ngal'ayel Mukau et Jorthy Mokio, qui avait même disputé un match avec les Diables Rouges contre l'Ukraine. D'autres pays ont attiré des joueurs passés par les sélections belges. Bilal El Khannouss, Ismael Saibari, Zakaria El Ouahdi, Rayane Bounida et Chemsdine Talbi ont choisi le Maroc. Konstantinos Karetsas a opté pour la Grèce et a disputé son premier match officiel avec cette sélection en mars 2025. Les cas se multiplient, avec des parcours et des raisons parfois très différents.

Pourquoi certains choisissent-ils une autre sélection ?

Pourquoi partir ? Chaque joueur a ses raisons. Certains peuvent estimer que leur chemin vers les Diables est trop compliqué et préfèrent rejoindre une sélection qui leur offre plus rapidement une place. À 20 ou 21 ans, attendre plusieurs saisons sans garantie n'est pas facile. D'autres font un choix beaucoup plus personnel. Le pays des parents, les liens familiaux et le sentiment d'appartenance peuvent peser au moment de décider quel maillot porter.

La Belgique doit-elle s'inquiéter ?

La Belgique doit-elle tirer la sonnette d'alarme ? Pas forcément. Tous les jeunes ne pourront devenir Diables Rouges et de nouveaux talents continueront d'arriver. La Fédération doit garder un œil sur les joueurs qui ont plusieurs nationalités et maintenir le contact avec eux. Un jeune doit savoir où il se situe et sentir qu'il est suivi. La Belgique doit éviter de perdre un joueur parce que le dialogue n'était pas présent.

Des choix parfois difficiles à accepter pour les supporters

Sur les réseaux sociaux, ces choix font beaucoup réagir. Les supporters se chambrent, certains parlent de trahison et les discussions entre Belges, Marocains, Congolais ou Grecs peuvent déraper. Porter le maillot d'un autre pays ne veut pas dire tourner le dos à la Belgique. Beaucoup de ces joueurs ont grandi entre plusieurs cultures et peuvent se sentir attachés à plusieurs pays. Leur décision mérite d'être respectée, même lorsqu'elle déçoit certains supporters.

La Belgique peut tenter de retenir un joueur, mais c'est lui qui choisit le pays qu'il veut représenter. Perdre certains binationaux fait partie du football international. Le plus important est de continuer à former des joueurs et de donner envie aux meilleurs de porter un jour le maillot des Diables Rouges.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nations League A
Nations League A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique

Plus de news

Encore deux blessés pour David Hubert : la composition probable de l'Union contre Lommel

Encore deux blessés pour David Hubert : la composition probable de l'Union contre Lommel

11:00
Un promu qui a l'oeil : "Cinq des transferts de l'Union Saint-Gilloise étaient aussi sur notre liste"

Un promu qui a l'oeil : "Cinq des transferts de l'Union Saint-Gilloise étaient aussi sur notre liste"

10:30
Voici quand se tiendra le procès du rachat d'Anderlecht opposant Marc Coucke à l'ancienne direction du club

Voici quand se tiendra le procès du rachat d'Anderlecht opposant Marc Coucke à l'ancienne direction du club

10:00
Max Dean sera-t-il bientôt prêt à faire son retour ? "Il traverse une période difficile"

Max Dean sera-t-il bientôt prêt à faire son retour ? "Il traverse une période difficile"

09:30
Quel rôle pour Kevin De Bruyne à 35 ans ? Naples a changé sa façon de l'utiliser

Quel rôle pour Kevin De Bruyne à 35 ans ? Naples a changé sa façon de l'utiliser

07:20
Le Standard doit rééditer ses performances de la saison dernière au Kuipje

Le Standard doit rééditer ses performances de la saison dernière au Kuipje

08:40
Vitor Bruno l'a mentionné en conférence de presse : Adriano Bertaccini peut-il faire son grand retour ?

Vitor Bruno l'a mentionné en conférence de presse : Adriano Bertaccini peut-il faire son grand retour ?

09:00
Vitor Bruno une nouvelle fois fier de son équipe : "On doit mieux faire, mais mes joueurs ont tout donné"

Vitor Bruno une nouvelle fois fier de son équipe : "On doit mieux faire, mais mes joueurs ont tout donné"

08:20
Un vrai film : Romelu Lukaku ne changera finalement pas d'entraîneur en Turquie

Un vrai film : Romelu Lukaku ne changera finalement pas d'entraîneur en Turquie

08:00
Arthur Vermeeren, le retour imprévu : "Certains parlent comme si ma carrière était déjà finie..."

Arthur Vermeeren, le retour imprévu : "Certains parlent comme si ma carrière était déjà finie..."

07:40
Les Rouches en quête d'un 12/12 : voici les compositions probables de Westerlo - Standard

Les Rouches en quête d'un 12/12 : voici les compositions probables de Westerlo - Standard

06:00
Vitor Bruno donne des nouvelles de Giulian Biancone, sorti blessé à 5 jours de la réception de Lyon

Vitor Bruno donne des nouvelles de Giulian Biancone, sorti blessé à 5 jours de la réception de Lyon

23:35
LIVE : Coosemans a sauvé le 1-1, Anderlecht souffre Live

LIVE : Coosemans a sauvé le 1-1, Anderlecht souffre

22:32
La défense solide, certains pas à niveau : les cotes des Mauves à Malines

La défense solide, certains pas à niveau : les cotes des Mauves à Malines

23:10
Vers un tête-à-tête en Challenger Pro League ? Le Beerschot et Dender prennent les devants

Vers un tête-à-tête en Challenger Pro League ? Le Beerschot et Dender prennent les devants

23:20
Un club belge bientôt racheté ? Un fonds d'investissement américain s'intéresse à la Pro League

Un club belge bientôt racheté ? Un fonds d'investissement américain s'intéresse à la Pro League

22:50
Anderlecht a souffert, mais prend les trois points Derrière les Casernes

Anderlecht a souffert, mais prend les trois points Derrière les Casernes

22:39
De quoi inspirer la Pro League ? Les Pays-Bas prennent une mesure radicale contre les feux d'artifice

De quoi inspirer la Pro League ? Les Pays-Bas prennent une mesure radicale contre les feux d'artifice

22:20
Coup dur pour Anderlecht : sortie d'un cadre sur blessure, une recrue en profite pour faire ses débuts

Coup dur pour Anderlecht : sortie d'un cadre sur blessure, une recrue en profite pour faire ses débuts

21:49
🎥 Premier but pour Leandro Trossard avec Besiktas : le Diable Rouge aurait pu s'offrir un doublé

🎥 Premier but pour Leandro Trossard avec Besiktas : le Diable Rouge aurait pu s'offrir un doublé

21:40
Une grande nouvelle pour Mika Godts : le Diable Rouge et sa femme Haifa font une annonce

Une grande nouvelle pour Mika Godts : le Diable Rouge et sa femme Haifa font une annonce

21:30
Encore sans Julien Duranville : Lyon devra compter sur Lois Openda pour son déplacement à Paris

Encore sans Julien Duranville : Lyon devra compter sur Lois Openda pour son déplacement à Paris

21:00
Une situation chaotique à Fenerbahçe : un ancien entraîneur de Pro League va coacher Romelu Lukaku

Une situation chaotique à Fenerbahçe : un ancien entraîneur de Pro League va coacher Romelu Lukaku

20:30
Du nouveau pour Kos Karetsas après sa sortie sur civière : Dortmund fait le point

Du nouveau pour Kos Karetsas après sa sortie sur civière : Dortmund fait le point

20:00
La RDC ne s'arrête pas là : un deuxième Diablotin rejoint les Léopards

La RDC ne s'arrête pas là : un deuxième Diablotin rejoint les Léopards

19:46
1
Et maintenant, que va faire l'Union d'Anouar Ait El Hadj ? David Hubert a fait son choix

Et maintenant, que va faire l'Union d'Anouar Ait El Hadj ? David Hubert a fait son choix

19:30
3
"C'est super important de réagir maintenant" : Charleroi déjà face à un moment décisif ?

"C'est super important de réagir maintenant" : Charleroi déjà face à un moment décisif ?

18:40
Hans Vanaken absent face à l'Antwerp ce dimanche ? Ivan Leko donne de ses nouvelles

Hans Vanaken absent face à l'Antwerp ce dimanche ? Ivan Leko donne de ses nouvelles

18:00
Anthony Sibierski explique pourquoi Anderlecht n'a finalement pas signé Santi Garcia

Anthony Sibierski explique pourquoi Anderlecht n'a finalement pas signé Santi Garcia

17:20
1
Vincent Euvrard revient sur l'intérêt du Standard pour Norman Bassette : "Son nom était sur la table, mais..."

Vincent Euvrard revient sur l'intérêt du Standard pour Norman Bassette : "Son nom était sur la table, mais..."

16:40
Kompany a fait son choix pour le Ballon d'Or : "Ces gars faisaient partie d'une équipe qui a inscrit 182 buts"

Kompany a fait son choix pour le Ballon d'Or : "Ces gars faisaient partie d'une équipe qui a inscrit 182 buts"

16:00
1
Coup dur pour l'Union Saint-Gilloise : trois cadres suspendus pour débuter l'Europa League

Coup dur pour l'Union Saint-Gilloise : trois cadres suspendus pour débuter l'Europa League

15:30
Matz Sels franchit un cap symbolique à Nottingham Forest : "Pour un gardien, c’est un peu comme le vin"

Matz Sels franchit un cap symbolique à Nottingham Forest : "Pour un gardien, c’est un peu comme le vin"

15:00
De bons signes pour Vincent Euvrard au Standard : "Je n'ai pas dû répéter 1000 fois que rien n'était acquis" Interview

De bons signes pour Vincent Euvrard au Standard : "Je n'ai pas dû répéter 1000 fois que rien n'était acquis"

14:20
Maxim De Cuyper séduit son entraîneur à Brighton : "Il peut nous aider grâce à sa créativité"

Maxim De Cuyper séduit son entraîneur à Brighton : "Il peut nous aider grâce à sa créativité"

14:40
Matteo Dams se confie sur son expérience en Arabie saoudite : "C’était assez différent d’ici"

Matteo Dams se confie sur son expérience en Arabie saoudite : "C’était assez différent d’ici"

14:00

Plus de news

Les plus populaires

Nations League A

 Journée 1
Pays-Bas Pays-Bas 24/09 Allemagne Allemagne
Serbie Serbie 24/09 Grèce Grèce
Norvège Norvège 24/09 Danemark Danemark
Portugal Portugal 24/09 Pays de Galles Pays de Galles
Turquie Turquie 25/09 France France
Italie Italie 25/09 Belgique Belgique
République tchèque République tchèque 26/09 Croatie Croatie
Angleterre Angleterre 26/09 Espagne Espagne

Dernières réactions

Union 60 Union 60 a propos de Et maintenant, que va faire l'Union d'Anouar Ait El Hadj ? David Hubert a fait son choix El Malvario El Malvario a propos de La RDC ne s'arrête pas là : un deuxième Diablotin rejoint les Léopards JoBg JoBg a propos de Anthony Sibierski explique pourquoi Anderlecht n'a finalement pas signé Santi Garcia Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Kompany a fait son choix pour le Ballon d'Or : "Ces gars faisaient partie d'une équipe qui a inscrit 182 buts" QuickPick QuickPick a propos de Un ancien de Charleroi aperçu au Mambourg : "J'ai beaucoup de souvenirs ici" Pogi Pogi a propos de "On en fait des tonnes parce qu’il joue à Man United" : Albert n’est pas vraiment convaincu par Lammens JoBg JoBg a propos de "Il faudrait qu'il se trouve un autre projet" : Antoine Sibierski très cash avec un joueur d'Anderlecht El Malvario El Malvario a propos de Passeport congolais en poche : un jeune Bruxellois s'éloigne encore un peu plus de la Belgique QuickPick QuickPick a propos de Retournement de situation : Charleroi - Cercle ne se jouera finalement pas à huis clos El Malvario El Malvario a propos de Officiel : ancien international belge chez les jeunes, il est sélectionné pour la première fois...par le Mali Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved