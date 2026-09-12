Le club ne devrait pas en rester là : de graves incidents entre supporters et forces de l'ordre en D1B

Le Lierse a vécu un déplacement chahuté au Beerschot hier soir. En dehors de la défaite 3-1, ce sont surtout les affrontements avec la police locale qui ont fait parler. La situation était déjà tendue avant le début de la rencontre et s'est poursuivie après le coup de sifflet final.

Le Beerschot s’est imposé 3-1 face au Lierse hier soir en Challenger Pro League, mais après la rencontre, il n’était plus vraiment question de football. Des incidents ont éclaté avant et après le coup d’envoi entre une partie des supporters de Lierse et la police. Plusieurs arrestations ont été effectuées et deux agents ont été blessés.

Les tensions ont débuté avant même le match. La police a contrôlé plusieurs bus de supporters, soupçonnant la présence de matériel pyrotechnique à bord. L’un des bus, qui transportait selon la police une partie des supporters les plus radicaux, a été contrôlé en dernier et n’est arrivé qu’après le début de la rencontre.

Un déplacement qui commence mal

Le porte-parole de la police, Wouter Bruyns, explique dans Het Nieuwsblad que ce retard a provoqué une grande frustration. "Ils étaient déjà en retard et ont encore accusé du retard, ce qui leur a fait manquer une partie de la première mi-temps. Cela a suscité beaucoup de mécontentement". Selon la police, plusieurs supporters se sont alors retournés contre les agents présents et le bus a également été endommagé.

Un rétroviseur aurait notamment été arraché et la porte du bus forcée. Selon Bruyns, le chauffeur a été fortement choqué et s’est vu proposer une aide aux victimes par la suite.

Incidents between ACAB and Lierse SK fans in the away sector in Antwerp where they faced Beerschot. pic.twitter.com/Az9WtdUpDv



— Ultrasbible (@Ultrasbible_) September 12, 2026

La police a trouvé ce qu'elle cherchait : "Du matériel pyrotechnique et des cagoules ont effectivement été retrouvés dans le bus". Plusieurs procès-verbaux ont été dressés durant l’intervention et quatre personnes ont été arrêtées administrativement pour trouble à l’ordre public. La police soupçonne en outre certains supporters d’avoir été sous l’influence de drogues.

La situation a de nouveau dégénéré après le coup de sifflet final. Plusieurs supporters sont entrés en conflit avec un agent de sécurité après que celui-ci a interpellé une personne qui urinait en public. La police est intervenue pour protéger l’agent de sécurité, avant "un jeu du chat et de la souris".

Le Lierse réagit

Deux policiers ont été blessés lors de ces incidents. Le Lierse a déjà réagi, affirmant prendre au sérieux les images et les témoignages concernant l’intervention des services de sécurité. Sur son site officiel, le club souligne respecter le travail de la police, tout en estimant que les supporters doivent être traités de manière proportionnée.

La direction évoque explicitement l’utilisation de spray au poivre et de la force à l’encontre de supporters présentés comme innocents. Le Lierse regrette également qu’un bus de supporters n’ait pu entrer dans le stade que 35 minutes après le coup d’envoi. Une animation prévue dans les tribunes n’a ainsi pas pu avoir lieu.

Le dossier devant la justice

Les Lierrois demandent désormais un débriefing complet de l’ensemble des services de sécurité et souhaite d’abord obtenir une vision objective de ce qui s’est réellement passé. Le club appelle les supporters à transmettre les images et autres éléments de preuve dont ils disposent à son service de sécurité.

Ce n’est qu’une fois toutes les informations rassemblées que le Lierse examinera les éventuelles démarches supplémentaires à entreprendre. Le dossier est donc loin d’être clos.