"Le côté obscur du football" : l'interview de Thomas Meunier qui fait grand bruit en Angleterre

Thomas Meunier a assez peu goûté à la Coupe du Monde de cet été aux Etats-Unis. La relation incestueuse entre la FIFA et le gouvernement américian l'a profondément dégoûté. Des dérives qui illustrent plus largement tout le footbal business d'aujourd'hui.

En expliquant qu'il avait 'détesté ce Mondial du début à la fin' (article disponible ici) il y a deux semaines, Thomas Meunier avait déjà explicité tout le mal qu'il avait pensé du grand rendez-vous de l'été. C'est désormais The Athletic qui a découvert son franc parler.

Le latéral de Sunderland ne fait pas dans le faux semblant : "Les fédérations sont politiques, financières, tout est lié. C'est un peu comme un gouvernement. Tant que les politiciens prennent les meilleures décisions pour le peuple, il n'y a pas de problème. Mais si la politique est — je ne dirais pas "corrompue", mais contraire au sport —, alors c'est dangereux".

Un cadeau empoisonné pour Balogun

Avec pour point d'orgue cette grâce de dernière minute de la suspension de Folarin Balogun contre les Diables, grâce à un appel providentiel de Donald Trump à la FIFA. La présence de l'attaquant de Monaco a beau ne rien avoir changé à la victoire belge, l'épisode est toujours aussi choquant.

"Cet événement était le reflet de toute la Coupe du monde : dominée par le capitalisme, le spectacle et l'argent. Cette Coupe du monde a incarné le côté obscur du football traditionnel. Balogun n’a rien demandé. C’était trop lourd à porter pour lui. Mais après ça, tout le monde voulait que les Etats-Unis se fassent éliminer par la Belgique", poursuit Meunier.

Des indemnités de transfert qui s'envolent

Notre compatriote a beau être très heureux de découvrir la Premier League, il n'hésite pas pour autant à s'interroger sur les transferts faramineux qu'elle réalise. Il pense notamment au transfert de son ancien coéquipier lillois Ayyoub Bouaddi (18 ans) à Manchester City pour 95 millions d'euros.





"C'est le seul championnat au monde capable d’acheter un âne pour 200 millions de livres et un très bon joueur pour 20 millions. Il n’y a plus aucun sens", déplore Meunier, en prenant bien de soin de préciser que le Marocain n'était pas l'âne en question : "Ayyoub est incroyable, mais on n’a plus besoin de parler d’argent, car il n’y a plus aucune logique".