Le vrai baptême du feu sera mercredi pour Andrew Omobamidele : "Je manque encore d'automatismes"

Il ne s'y attendait probablement pas, mais Andrew Omobamidele a fait ses grands débuts ce vendredi sur la pelouse du KV Malines. Le défenseur central irlandais a remplacé Giulian Biancone, blessé, et a tenu bon, même s'il ne cachait pas sa fatigue après le match.

On se demandait quand Andrew Omobamidele aurait l'opportunité de faire ses débuts pour le RSC Anderlecht, vu la très belle forme du duo formé par Giulian Biancone et Léo Pétrot en défense centrale. L'une des rares certitudes de Vitor Bruno, qui n'allait certainement pas y toucher sans bonne raison.

Cette bonne raison est survenue ce vendredi après la demi-heure : Giulian Biancone s'est tenu l'arrière de la cuisse et a finalement dû être remplacé par l'Irlandais prêté par le Racing Strasbourg. Omobamidele a tenu sa place avec application, sans être pris en défaut.

"Je suis fatigué, ce n'était que ma première. Nous avions le contrôle total en première période mais nous avons un peu oublié que ce genre de match allait tourner au combat", soulignait le défenseur irlandais au micro de DAZN après la rencontre.

Omobamide - Pétrot, une paire compatible ?

"C'est important de pouvoir tenir bon et prendre les trois points dans ce genre de match, car ce sont ces points qui feront la différence en fin de saison", estime Omobamidele, qui concède également qu'à l'heure actuelle, il "manque encore d'automatismes" avec ses coéquipiers.

Son duo avec Léo Pétrot devra toutefois rapidement trouver ses marques. "On va se concentrer sur le match contre Lyon désormais, c'est une belle affiche. Les circonstances ont fait que j'ai choisi Anderlecht cet été, et je veux me montrer. Je crois en ce projet".



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L'avantage d'Andrew Omobamidele est de bien connaître l'OL, lui qui était capitaine du Racing Strasbourg la saison passée. L'Irlandais parle également un peu le français, ce qui peut l'aider à communiquer avec Léo Pétrot à ses côtés. Mais le vrai baptême du feu sera donc mercredi, face à un adversaire nettement plus dangereux que le KV Malines...