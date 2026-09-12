Les Rouches en quête d'un 12/12 : voici les compositions probables de Westerlo - Standard

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Les Rouches en quête d'un 12/12 : voici les compositions probables de Westerlo - Standard
Photo: © photonews
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C'est privé de Gustav Mortensen, blessé, que le Standard se déplacera sur la pelouse de Westerlo, samedi soir. Une rencontre lors de laquelle Tobias Mohr devrait connaître sa première titularisation de la saison. En attaque, Salieu Drammeh pourrait remplacer Bernard Nguene, auteur d'une prestation mi-figue mi-raisin contre l'Antwerp.

Le Standard en quête d'une quatrième victoire de rang et d'un sixième match consécutif sans défaite ce samedi soir sur la pelouse de Westerlo. Une rencontre pour laquelle Vincent Euvrard devra procéder à au moins un changement en défense.

En effet, Gustav Mortensen est blessé et ne pourra donc pas tenir sa place sur le côté gauche de Matthieu Epolo. Le favori pour le remplacer dans le onze de base se nomme Tobias Mohr, devant Henry Lawrence et Noa Sy, qui devraient tous deux être sur le banc. Pour le reste, pas vraiment de raison de remplacer Ibe Hautekiet ou Ibrahim Karamoko par Daan Dierckx, ni de sortir Marlon Fossey, auteur d'un meilleur match contre l'Antwerp.

Mohr pour Mortensen, et Drammeh pour Nguene au Standard ?

Parmi les points forts du Standard en ce début de saison, l'entrejeu devrait être entièrement reconduit, avec Alexis Trouillet devant la défense, Rayan Touzghar devant lui et Casper Nielsen dans une position de numéro 10.

Élément phare des cinq premiers matchs, Adnane Abid sera évidemment titulaire, tandis qu'une interrogation subsiste de l'autre côté. Les chances sont partagées entre Salieu Drammeh et Bernard Nguene, un ton en dessous de l'excellente prestation collective face aux Anversois. En pointe, Dennis Ayensa est en confiance et cherchera à inscrire son cinquième but de la saison, déjà.

Les compositions probables de Westerlo - Standard

Westerlo : Jungdal - Ourega, Lapage, Kimura, Mbamba - Fofana, Sandra, Congreve - Saito, Sakamoto, Bassette.

Lire aussi… Le Standard doit rééditer ses performances de la saison dernière au Kuipje

Standard : Epolo - Fossey, Karamoko, Hautekiet, Mohr - Trouillet, Touzghar, Nielsen - Drammeh, Abid - Ayensa.

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