"L'une des périodes les plus difficiles" : les dessous des difficultés de Kevin De Bruyne à Naples

Scott Crabbé, journaliste football
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"L'une des périodes les plus difficiles" : les dessous des difficultés de Kevin De Bruyne à Naples
Photo: © photonews
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Kevin De Bruyne en est à sa deuxième saison à Naples. La première a été difficile, avec notamment cette grave blessure en cours d'exercice et une relation plutôt tendue avec Antonio Conte. Sur le plan personnel et famillial, il n'a pas non plus été facile de s'acclimater à ce nouvel environnement.

En partageant la vie de Kevin De Bruyne depuis ses 16 ans, Michèle Lacroix savait que son quotidien se centrerait rapidement autour du football. De fait, le couple a vécu quelques déménagements à Londres, Brême, Wolfsburg ou encore Manchester.

Les deux tourtereaux y ont toutefois trouvé une certaine stabilité, restant pas moins de dix ans dans le nord de l'Angleterre, avec trois enfants à la clé. Mais l'été dernier, la petite famille a dû prendre un nouveau départ avec le transfert de Kevin à Naples.

Une expérience assez déstabilisante

"Ce fut un bouleversement majeur", raconte Michèle Lacroix au Laatste Nieuws. "Nos enfants sont nés à Manchester : c’était toute notre vie. Quitter cette ville a été l’une des périodes les plus difficiles. Ce déménagement a entraîné un changement important, surtout pour les enfants".

Même si le couple en a longuement discuté, quitter Manchester pour Naples n'a pas été simple. "J'ai pleuré pendant tout le vol". Pour les enfants aussi, les débuts ont été durs : "Cela a été, sans exagérer, trois mois super difficiles. Ils ont tous beaucoup pleuré".

Bientôt de retour en Belgique ?

Un an plus tard, la situation est plus apaisée : "Nous n'avons jamais vécu au soleil, et la culture italienne est un changement bienvenu. C'est vraiment une expérience enrichissante. Même si je ne pense pas encore pouvoir dire que je suis chez moi à Naples".

Lire aussi… Quel rôle pour Kevin De Bruyne à 35 ans ? Naples a changé sa façon de l'utiliser

Outre le climat, les De Bruyne ont également découvert une autre manière de vivre le quotidien et le football : "Les Napolitains vivent pour le football. Donc Kevin mène une vie très enfermée".

Contrairement à un Eden Hazard, qui se plaît toujours autant à Madrid, la famille De Bruyne ne restera pas à Naples plus que nécessaire : "Plus le temps passe, plus nous nous disons que nous allons vivre en Belgique. Plus vite nous reviendrons, mieux ce sera".

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